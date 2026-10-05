麒麟挑戰盃︱日本決戰新西蘭 勢擸盃

日本周一在東京國立競技場，與新西蘭爭奪麒麟挑戰盃錦標。「藍武士」今個國際賽期，邊練兵邊保持不俗戰績，有能力在決賽輕鬆擊敗對手。(球賽編號：FB6280；10月5日18:30開賽)

世界排名17的日本，上仗麒麟盃4強遇厄瓜多爾，法定時間踢成0比0，靠射贏十二碼晉級決賽。教練森保一在今個國際賽期，領軍3戰南美洲好手，先後以3比1及2比1挫烏拉圭及委內瑞拉，上仗鬥厄軍亦保持不敗，鬥心不俗。他在每場的中前場人腳都作出變動，志在練兵，谷村海那、松木玖生及齋藤俊輔等新血都有上陣，其中効力英冠修咸頓的松木玖生，對烏拉圭處子登場便入波，可見藍武士新生代人才輩出。