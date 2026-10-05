麒麟挑戰盃︱日本決戰新西蘭 勢擸盃

日本周一在東京國立競技場，與新西蘭爭奪麒麟挑戰盃錦標。「藍武士」今個國際賽期，邊練兵邊保持不俗戰績，有能力在決賽輕鬆擊敗對手。(球賽編號：FB6280；10月5日18:30開賽)
世界排名17的日本，上仗麒麟盃4強遇厄瓜多爾，法定時間踢成0比0，靠射贏十二碼晉級決賽。教練森保一在今個國際賽期，領軍3戰南美洲好手，先後以3比1及2比1挫烏拉圭及委內瑞拉，上仗鬥厄軍亦保持不敗，鬥心不俗。他在每場的中前場人腳都作出變動，志在練兵，谷村海那、松木玖生及齋藤俊輔等新血都有上陣，其中効力英冠修咸頓的松木玖生，對烏拉圭處子登場便入波，可見藍武士新生代人才輩出。
來到決賽，日本主場爭盃的戰意不容懷疑，防線的中堅伊藤洋輝及門將鈴木彩艷披甲機會高；主力前鋒上田綺世、中場伊東純也等精兵攻堅，勝算倍添。
世界排名86的新西蘭，在橫濱舉行的4強戰，法定時間踢和巴拿馬1比1，其後於互射十二碼勝出。今個國際賽期，新西蘭先在重慶和巴勒斯坦2比2，之後3比0大炒中國，適應東亞氣候問題不大；只是，球隊過去3戰人腳變動不大，前線依重賓韋尼(Ben Waine)及盧根羅渣臣(Logan Rogerson)，効力英超諾定咸森林的箭頭基斯活特(Chris Wood)則對巴拿馬正選踢大半場。新西蘭頻密作戰舟車勞動，眾將體力消耗不少，今場只求輸少當贏。
同日較早開賽的季軍戰，由巴拿馬對厄瓜多爾，後者對日本時表現硬淨，射輸十二碼不足為辱，世界排名亦較今場對手高，可以熱捧。(球賽編號：FB6279；10月5日14:30開賽)
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