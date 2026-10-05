歐國聯︱A1組榜首戰 法國有力雙殺比利時

歐國聯來到今個國際賽期尾輪，周一深夜上演A1組榜首大戰，由「高盧雄雞」法國續在巴黎擺擂台，迎戰手下敗將比利時。缺少受傷的基利安麥巴比(Kylian Mbappe)之下，法國可謂粒粒皆辛苦，但大軍仍有足夠贏波本錢，可望再挫比利時。(球賽編號：FB6298；10月6日02:45開賽)
法國上仗鬥意大利，迎來新帥施丹(Zidane)首場領軍的主場比賽，排出強陣下，由翼鋒米高奧利斯(Michael Olise)下半場妙射罰球先開紀錄，但末段被對手追和1比1之餘，更有中堅烏柏美卡奴(Upamecano)兩黃一紅被逐，其位置今場會由車路士的麥辛斯拿確斯(Maxence Lacroix)頂上。「高盧雄雞」於歐國聯3戰2勝1和得7分排榜首，但每場只入1球。
施丹賽後在記招失望地表示：「我們值得更多，己隊有機會穩住勝局，可惜處理不好，足球有時便是這樣。」法國長勝斷纜，「元兇」應是全場作出7次撲救、力挽狂瀾的意大利鋼門基安盧基當拿隆馬(Gianluigi Donnarumma)。
麥巴比首輪入波時受傷，隨即退隊，法國近兩輪只靠米高奧利斯入波撐場；大軍兵源充足，今場改由雷恩箭頭勒保羅(Lepaul)、利物浦翼鋒巴特利巴高拿(Bradley Barcola)及皇家馬德里中場卡馬雲加(Camavinga)擔正；遇上老將不少的「紅魔」比利時，有力繼前仗作客1比0打敗對手後，延續近6次對賽全勝的佳績，為施丹拿下主場領軍首勝。
比利時仍依賴老將
對手比利時上仗歐國聯靠35歲的中場主力奇雲迪布尼(Kevin de Bruyne)梅開二度，加上33歲的「魔獸」盧卡古(Lukaku)後備出場「埋齋」，主場以3比0打敗同組最弱的土耳其，小組2勝1負得6分，排法國之後。
球隊好消息是主力翼鋒李安度杜沙特(Leandro Trossard)傷癒，上仗尾段換入，作今屆歐國聯首度登場；不過，上仗大捷基本上已精銳盡出，在11天內準備踢第四場硬仗下，布魯日老將中堅麥捷尼(Mecheie)夥拍法甲里爾的尼敦尼葛(Nathan Ngoy)，質素非頂級，門將拿文斯(Lammens)亦非當拿隆馬，比利時今場恐怕久守必失，難逃被雙殺厄運。
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