歐國聯︱A1組榜首戰 法國有力雙殺比利時

歐國聯來到今個國際賽期尾輪，周一深夜上演A1組榜首大戰，由「高盧雄雞」法國續在巴黎擺擂台，迎戰手下敗將比利時。缺少受傷的基利安麥巴比(Kylian Mbappe)之下，法國可謂粒粒皆辛苦，但大軍仍有足夠贏波本錢，可望再挫比利時。(球賽編號：FB6298；10月6日02:45開賽)

法國上仗鬥意大利，迎來新帥施丹(Zidane)首場領軍的主場比賽，排出強陣下，由翼鋒米高奧利斯(Michael Olise)下半場妙射罰球先開紀錄，但末段被對手追和1比1之餘，更有中堅烏柏美卡奴(Upamecano)兩黃一紅被逐，其位置今場會由車路士的麥辛斯拿確斯(Maxence Lacroix)頂上。「高盧雄雞」於歐國聯3戰2勝1和得7分排榜首，但每場只入1球。