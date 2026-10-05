愛知名古屋亞運閉幕 港隊11金54獎牌破紀錄

愛知名古屋亞運昨於瑞穗公園陸上競技場進行閉幕禮，意味為期16日的賽事圓滿結束，中國香港代表隊取得破紀錄佳績(11金19銀24銅，共54面獎牌)，金牌及獎牌總數為歷屆之冠，當中在不少項目有所突破，在獎牌榜排名第九亦是歷來最高。行政長官李家超祝賀港隊於今屆亞運取得佳績，讚揚運動員在賽場上展現堅毅意志和卓越風采，並指政府會繼續積極推動體育發展。 隨著日本男團INI獻唱今屆亞運主題曲《Beyond The Sky》，閉幕禮於當地時間下午6時展開，運動員在舞台燈光及舞蹈表演作襯托下進場，港隊持旗手由男子七人欖球三連霸成員李卡度擔任。名古屋亞組委會長大村秀章、亞奧理事會主席Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani先後致辭及宣布閉幕，並交棒予下屆主辦城市卡塔爾多哈。

港隊在今屆亞運的首面獎牌，為空手道名將劉慕裳於女子個人形取得的銀牌，其隊友洪晧崴、鄧宇軒及李智剛於男子隊際形摘銅，為港隊首次於該項目獲得獎牌。武術方面，梁宇航於男子60公斤級散打奪得銀牌，陳紫晴則在女子52公斤級散打摘銅，為港隊首次在武術散打站上頒獎台。

香港「女飛魚」何詩蓓繼續顯示其世界頂尖實力，她於女子200米及100米自由泳奪金，在50米自由泳及4×100米自由泳接力聯同馬紫玲、李芯瑤、簡綽桐及王欣桐摘銀，以2金2銀成為今屆獲得最多獎牌的港將；其隊友簡綽桐於女子100米蝶泳摘銅，為香港泳隊歷來首次於個人蝶泳項目取得獎牌。 黃澤林奪歷來首面網球金牌 香港網球隊亦在今屆亞運取得重大突破，「一哥」黃澤林於男單過關斬將，至決賽再以直落兩盤擊敗中國球手吳易昺，取得港隊歷來首面網球金牌兼首面單打獎牌，並獲得2028年奧運男單入場券；其隊友張瑋桓及王康怡在女雙摘銅，為港隊事隔64年再獲此個項目的獎牌。壁球方面，鄧銘漮與李嘉兒在混雙決賽擊敗隊友黎卓楠及謝依霖，歷史性地包辦金、銀牌。

香港男子七人欖球隊於今屆賽事所向披靡，6戰全勝，包括在決賽以26比0大破國家隊，連續三屆奪得金牌，為港隊首次在同一項目取得三連冠。連同滑浪風帆在內，港隊於帆船項目取得4金4銀2銅，成為獎牌最大戶。 李家超：對運動員表現感無比自豪 對於港隊在亞運取得破紀錄佳績，行政長官李家超表示：「港隊成績令人鼓舞，展現出中國香港運動員的堅毅精神和優秀水平，為國家、為香港爭光。中國香港運動員在賽場上奮勇拼搏、堅毅不屈，是香港精神的最佳體現。我相信所有香港市民和我一樣，對他們的出色表現感到無比振奮和自豪。我們會繼續大力支持中國香港運動員在國際和區域賽事中爭取佳績，讓香港體育再創高峰。」

港隊在獎牌鎊排第九，中國隊以169金89銀83銅再度居首，東道主日本則以83金95銀91銅排次席。 港隊今屆亞運所有獎牌