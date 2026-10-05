歐國聯｜葡萄牙再挫挪威4連勝　捷西斯：國家隊大門仍為C朗打開

歐洲國家聯賽，兩屆冠軍的葡萄牙在分組主場再以2:1擊敗挪威，球隊4戰全勝繼續領前，而對於球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）離開國家隊訓練營，主教練的佐治捷西斯（Jorge Jesus）稱國家隊大門仍為C朗而開。至於A2組，德國在高普（Jurgen Klopp<）領軍下4戰僅1勝，作客與希臘悶和0:0，而同組荷蘭2:1擊敗塞爾維亞上榜首。

葡萄牙雖然繼續缺少了C朗，不過面對有艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在陣的挪威，在36分鐘先失守，基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）為作客的挪威打開紀錄。然而2分鐘後葡萄牙由祖奧簡斯路（Joao Cancelo）追平。換邊後葡萄牙去到比賽末段取得領先，干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）在79分鐘為葡萄牙反超2:1。然而葡萄牙的法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）因為口多，被球證連續2張黃牌驅逐，打少個的葡萄牙守住領先優勢完場，以2:1擊敗挪威全取3分。葡萄牙目前在A4組領先，與次席的丹麥有6分差距。丹麥同日以1:0作客擊敗威爾斯。