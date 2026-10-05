歐國聯｜葡萄牙再挫挪威4連勝　捷西斯：國家隊大門仍為C朗打開

歐洲國家聯賽，兩屆冠軍的葡萄牙在分組主場再以2:1擊敗挪威，球隊4戰全勝繼續領前，而對於球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）離開國家隊訓練營，主教練的佐治捷西斯（Jorge Jesus）稱國家隊大門仍為C朗而開。至於A2組，德國在高普（Jurgen Klopp<）領軍下4戰僅1勝，作客與希臘悶和0:0，而同組荷蘭2:1擊敗塞爾維亞上榜首。
葡萄牙雖然繼續缺少了C朗，不過面對有艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在陣的挪威，在36分鐘先失守，基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）為作客的挪威打開紀錄。然而2分鐘後葡萄牙由祖奧簡斯路（Joao Cancelo）追平。換邊後葡萄牙去到比賽末段取得領先，干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）在79分鐘為葡萄牙反超2:1。然而葡萄牙的法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）因為口多，被球證連續2張黃牌驅逐，打少個的葡萄牙守住領先優勢完場，以2:1擊敗挪威全取3分。葡萄牙目前在A4組領先，與次席的丹麥有6分差距。丹麥同日以1:0作客擊敗威爾斯。
葡萄牙主帥的佐治捷西斯再被問到C朗在國家隊的前景：「我們在下次徵召時可以再談，不過最終決定權都在基斯坦奴手上。基斯坦奴可以選擇他自己結束代表國家隊的方式，他自己會作出決定。在我首次徵召，我說：『我需要你，我需要你在我身邊。不過上不上陣，我都需要你』，而現在我也是說同樣的話。」葡萄牙下一場就會對丹麥，贏波肯定晉級。C朗在對威爾斯仍有正選，之後對挪威任後備，其後在對丹麥再被要求當後備，憤而離開哥本哈根的訓練營。
高普德國4戰僅1勝
至於在A2組的比賽，德國隊作客以0:0賽和希臘，在高普接手以來德國1勝2和1負。德國今場有莊拿芬貝卡特（Jonathan Burkardt）一度攻破大門，但被視像助理裁判（VAR）取消，德國目前以5分排第3，而希臘多3分排次席。同組的荷蘭主場對塞爾維亞，古普美拿斯（Teun Koopmeiners）31分鐘為球隊打開紀錄，雖然客隊4分鐘後扳平。但曼聯前鋒的約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）下半場為荷蘭再領先，荷蘭以2:1擊敗塞爾維亞，目前分組取得8分，比同分的希臘入球較多而領先。另外，荷蘭國腳的華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）今場第100次為荷蘭隊上陣。