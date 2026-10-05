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體育
出版：2026-Oct-05 11:56
更新：2026-Oct-05 11:56

阿根廷迎美斯告別賽前　友賽戲弄布基納法索

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阿根廷在美斯告別賽前，以7:0大勝布基納法索。(路透社)

阿根廷為迎來美斯（Lionel Messi）的國家隊告別戰，特別安排2場友賽應對國際足協（FIFA）的懲處，以便美斯在本月進行告別賽。而在第2場對布基納法索雖然大炒對手7:0，但其實對方僅賽前5小時才抵達布宜洛斯艾利斯，也使客隊部份球員未肯隨隊。

據組織比賽的國際足協賽事經理人透露，因應「技術故障」，部份的布基納法索主力球員，因為疲勞理由而拒絕前往阿根廷，因此去到布宜洛斯艾利斯的都是以青年球員為主。球隊在摩納哥滯留一段時間，才乘坐私人飛機，經過11小時，在開賽前5小時抵達阿根廷。有關比賽的經理人表示：「我們想強調布基納法索足協和政府的承諾和奉獻精神。面對如此特殊的情況，他們努力尋求解決方法，既能維持國家隊球員的參賽資格，又能為足球員提供重要的比賽機會。」

阿根廷憑着拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）、比列斯安甸尼（Gianluca Prestianni）、歷高柏斯（Nico Paz）、祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）、馬斯坦杜奴（Franco Mastantuono）、基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone），還有1個烏龍球，以7:0大勝拉雜成軍的布基納法索。在結束兩場國際賽後，阿根廷可以在主場滿座的情況下，迎接美斯的告別賽，而美斯也日前抵達了阿根廷，為這場告別戰準備。

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阿根廷對布基納法索精華

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