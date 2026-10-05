F1｜韋斯特本巴林站取得久違勝利　天雨令賽車故障被批「LEGO賽車」

一級方程式（F1）賽車巴林站，紅牛的韋斯特本（Max Verstappen）取得今年首次的勝利，然而因為賽車的軟件問題導致不少賽車出現事故，韋斯特本與第3名的咸美頓（Lewis Hamilton）指比賽變得如「LEGO賽車」。

因應中東的局勢，比賽安排在馬來西亞舉行，但是由巴林站方面提供資金，故此比賽以巴林站命名。韋斯特本在排位以頭位起步，而之後是法拉利的咸美頓。另一位紅牛車手的赫查（Isack Hadjar）雖然排位取得第3，但因為動力零件的更換超出數量而被罰退5位起步。因為天雨延遲2個小時起步，在賽事開始，兩部平治的安東尼利（Kimi Antonelli）及羅素（George Russell）已超過前兩位車手進佔領先位置。