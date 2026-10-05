F1｜韋斯特本巴林站取得久違勝利　天雨令賽車故障被批「LEGO賽車」

一級方程式（F1）賽車巴林站，紅牛的韋斯特本（Max Verstappen）取得今年首次的勝利，然而因為賽車的軟件問題導致不少賽車出現事故，韋斯特本與第3名的咸美頓（Lewis Hamilton）指比賽變得如「LEGO賽車」。
因應中東的局勢，比賽安排在馬來西亞舉行，但是由巴林站方面提供資金，故此比賽以巴林站命名。韋斯特本在排位以頭位起步，而之後是法拉利的咸美頓。另一位紅牛車手的赫查（Isack Hadjar）雖然排位取得第3，但因為動力零件的更換超出數量而被罰退5位起步。因為天雨延遲2個小時起步，在賽事開始，兩部平治的安東尼利（Kimi Antonelli）及羅素（George Russell）已超過前兩位車手進佔領先位置。
羅素故障退賽
其後保達斯（Valtteri Bottas）因為滑出跑道，賽事出動安全車，而韋斯特本亦已追至第2位，迫近安東尼利。之後的比賽韋斯特本超過安東尼利重上領先，加上安東尼利自己也出現事故而掉至第3，之後韋斯特本已控制比賽，並順利贏到終點。然而羅素最後5圈因為賽車引擎故障退出，安東尼利因此以第2完成，咸美頓第3。在車手榜安東尼利仍以320分領先，羅素落後84分，咸美頓第3，韋斯特本雖然贏車，不過仍僅以188分排第6。
然而今場比賽在大雨下，影響多數賽車的動力軟件。比賽在開始前由安全車帶領賽車進行暖胎，但期間韋斯特本的賽車油門出現失靈，咸美頓的賽車也停在跑道上，他指是因為賽車的軟件故障。韋斯特本指：「這些引擎非常複雜，它們應用了很多軟件。我先發現問題，然後我望後鏡，心想『等等，他們是在等我嗎？這是怎麼回事……？』這就像LEGO比賽一樣。」