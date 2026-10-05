網球｜祖高域中國公開賽挫施維列夫入四強　莎巴蘭卡首圈止步

在北談舉行的中國公開賽，39歲的祖高域（Novak Djokovic），八強苦戰3盤擊敗頭號種子的施維列夫（Alexander Zverev）晉級。至於在女子方面，2號種子的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）第2圈就以盤數0:2不敵捷克的巴杜高娃（Nikola Bartunkova）。

仍在網球場奮戰的祖高域，在中國公開賽與今年已取得2項大滿貫，世界第2的施維列夫爭奪四強，這是二人16個月來首次碰頭。首盤祖高域輸局數4:6。不過之後連續兩盤贏6:4、6:4，盤數2:1反勝施維列夫晉級四強。他在賽後表示：「這些時刻，正是我至今仍奮鬥、拼搏的原因。當你狀態很好，並且能在1.5萬名觀眾面前與世界頂尖球手同場較量時，那種動力是很強大。」祖高域四強將對梅韋迪夫（Daniil Medvedev）。