名古屋亞運｜亞奧理事會仍稱讚日本主辦成功　南韓質疑別有用心

名古屋亞運會在昨日（4日）結束，亞奧理事會發表公告，指今屆亞運能成功舉辦，有賴於「良好的住宿、運輸、醫療、飲食以及營養」。而南韓及中國媒體都批評這是最差以及混亂的一屆，不過愛知縣預計，亞運仍會為日本帶來3.7萬億日圓的經營收益。 名古屋亞運在昨日舉行閉幕禮，亞奧理事會的主席艾塔尼（Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani）表示：「54項世界紀錄以及89項新的亞洲紀錄誕生，有賴於良好的住宿、運輸、醫療、飲食以及營養才可實現。」他也在記者會指今次是一次「非常好的體驗」以及「明確達成了目標」在亞奧理事的會網頁，也高度讚揚名古屋亞運組委會的工作。這與一直以來各地對今屆亞運的批評完全相反。

南韓媒體就指，今屆是「史上最差的亞運會」，稱「這是32年來首次在日本舉辦這項賽事，因此人們寄予厚望。但從籌備到營運再到應對，在各個方面都獲得了最低的評價。」南韓媒體又指，今日亞運不少問題發生都集中在南韓身上，包括曲棍球比賽播錯北韓國歌、隊巴多次延誤或去錯地點，還有是在足球決賽，南韓的國旗未能升上頂等，甚至有笑指是否「故意」。 「混亂不堪仍被認為是成功的」 新華社就指今次賽事組織混亂。並指在為期約兩星期的賽事期間，組委會和名古屋市長共4次公開道歉，並指出運動員抵達機場後，系統無法確認身份，導致來自不同國家和地區的代表團等待數小時。印度方面也指，雖然亞奧理事會強調亞運會的成功，但也指出「儘管混亂不堪，但運動會仍被認為是成功的」。他們指「住宿和交通問題在整個運動會都有發生」。新加坡《海峽時報》則指出，閉幕式「以日本舉辦的這屆運動會現場空蕩蕩的座位和冷清的氣氛為標誌」。