亞洲足協擬設國家聯賽　香港未來爭取世界盃入場券更艱難

據外國媒體的報道，亞洲足協（AFC）將在明日（6日）向成員發出文件，簡介將成立國家聯賽的比賽。賽事將分為3個級別，前兩級將各18隊，餘下只11隊。而晉身世界盃就只有第1級別球隊，第2級別有晉級亞洲盃決賽周機會。比賽計劃以未來的世界盃及亞洲盃外圍賽成績分級，因此首圈出局香港將跌入第3級別，短期或無法爭取到世界盃或亞洲盃的決賽周機會。

根據ESPN披露，亞洲足協在去年12月已表示計劃舉行亞洲足協的國家聯賽，並會在星期二向各會員提交計劃文件。新的國家聯賽會以2年為一屆，並分成3個級別，首兩級聯賽各有18隊，第3級11隊，各級分為3組，最多6隊進行兩循環的分組賽。第1級別的前8球隊，會晉身淘汰賽階段，八強會進行兩回合比賽，之後四強及決賽在中立場舉行。