亞洲足協擬設國家聯賽　香港未來爭取世界盃入場券更艱難

據外國媒體的報道，亞洲足協（AFC）將在明日（6日）向成員發出文件，簡介將成立國家聯賽的比賽。賽事將分為3個級別，前兩級將各18隊，餘下只11隊。而晉身世界盃就只有第1級別球隊，第2級別有晉級亞洲盃決賽周機會。比賽計劃以未來的世界盃及亞洲盃外圍賽成績分級，因此首圈出局香港將跌入第3級別，短期或無法爭取到世界盃或亞洲盃的決賽周機會。
根據ESPN披露，亞洲足協在去年12月已表示計劃舉行亞洲足協的國家聯賽，並會在星期二向各會員提交計劃文件。新的國家聯賽會以2年為一屆，並分成3個級別，首兩級聯賽各有18隊，第3級11隊，各級分為3組，最多6隊進行兩循環的分組賽。第1級別的前8球隊，會晉身淘汰賽階段，八強會進行兩回合比賽，之後四強及決賽在中立場舉行。
與世界盃及亞洲盃資格掛鉤
同時國家聯賽將與世界盃及亞洲盃外圍賽掛鉤。2030年的首屆國家聯賽與亞洲盃掛鉤，第1級別18支球隊以及第2組別頭6名，晉級亞洲盃決賽周，因此亞洲盃也將由原定2031年延後至2032年。而2032至33年一屆將作為2034年的世界盃外圍賽，第1組別前6名球隊晉級決賽周，第7至第10名就會進行循環賽，首2名晉級決賽周，餘下第3名會參與跨區附加賽。
同時每2年一屆的比賽，分級各前2名與榜尾2及需要自動升降級，其餘的名額以高級別聯賽尾4隊與低級別前4隊進行附加賽決定升降。而由於東西亞的隊數不同，故此不分區域，同時亞洲足協會在2028至29年推行新的先導賽事來決定排名，至於最高級別的賽事會沿用今屆世界盃的外圍賽最後階段，以6隊分3組，前2名晉級決賽周，之後4支較佳成績球隊進行附加賽，決定餘下名額及跨區附加賽資格。意味香港隊必須要在未來的世界盃外圍賽首圈必須晉級，才有機會避免跌入第3級別，同時也必須要在第2級別晉身第1級聯賽，才有機會爭取世界盃入場券，在新賽制之下，實力較次球隊將更難獲得決賽周資格。