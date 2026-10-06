美斯｜球王披阿根廷戰衣最後一舞

應屆世盃亞軍阿根廷於香港時間周三早上，在首都布宜諾斯艾利斯，迎戰非洲隊伍貝寧，亦會是球王美斯國際賽生涯的告別戰，世紀一戰將會名留足球史上。(球賽編號：FB6401；10月7日07:00開賽) 美斯於世盃決賽周後，受到父親佐治離世打擊，萌生退意，雖然未有訂下掛靴日子，但就表明不會再代表阿根廷。今次主場對貝寧，是阿國足總特意為這位39歲球王正式從國際賽退下來前，舉行盛大歡送比賽；屆時美斯的家人都會到場，還有現場約85,000名球迷，一同見證球王在國際賽的最後一舞。

阿根廷足總為突顯美斯在國家隊地位，除了再委以隊長一職領軍，他在比賽中佩戴的隊長臂章，賽後會放置於阿根廷博物館內，永久保存；象徵他的國家隊10號球衣，暫時不會尋找接班人。大部分曾經與美斯於2022年捧走世盃的冠軍成員，都會在今場再次並肩作戰，僅意甲羅馬兩位球員保羅戴巴拿及拿侯爾摩連拿因為球會不放人，未能出席。 史卡朗尼：所有人將難以忘懷 美斯沒有參與早前阿根廷友賽大炒玻利維亞及布基納法索兩戰，留待今場享受光榮引退一刻。主帥史卡朗尼賽前直言，這場比賽是屬於美斯的時光。他說：「我預計周二比賽會對所有人，包括美斯在內，都是難以忘懷時刻。這一天將不會被人忘記，對美斯及其隊友更是，我感激將可以擁有這美好時光。我相信，如果在5座這樣的偉大球場上演比賽，肯定也會座無虛席。」