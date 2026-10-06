歐國聯｜法國反勝比利時續領榜首　奧利斯梅開二度

歐洲國家聯賽，法國在主場迎戰比利時，於比賽的最後階段連入4球，以4:1反勝比利時，在分組繼續領先。而同組的意大利亦以3:1贏土耳其，落後法國3分。
由施丹（Zinedine Zidane）接手的法國隊，在上一輪與意大利踢平1:1，其餘2戰都贏波。再次面對比利時，上半場35分鐘被盧克巴基奧（Dodi Lukebakio）攻破大門，半場落後一球。法國隊下半場不斷作出調動，包括換入米高奧利斯（Michael Olise）、卓基（Rayan Cherki）及迪斯亞杜伊（Desire Doue）等增強攻入，結果去到77分鐘，上陣7分鐘的杜伊為高盧雄雞將比數扳平1:1。找到缺口的法國隊，4分鐘後再由同樣後備上陣的卓基反先。比利時末段渴望扳平，防線更多機會讓法國隊入球，結果奧利斯88分鐘為法國拉開比數，之後補時再入一球，令法國以4:1反勝比利時。法國隊分組3勝1負10分領先榜首。
意大利主場挫土耳其
同組的意大利在主場面對由前意大利國腳蒙迪拿（Vincenzo Montella）帶領的土耳其，土耳其分組全敗。意大利上半場有施卡馬卡（Gianluca Scamacca）打開紀錄。再次接掌意大利的文仙尼（Roberto Mancini）繼續帶領這支4屆世界盃冠軍復興，換邊後土耳其雖然在61分鐘追平，不過3分鐘後意大利有卡拉費奧利（Riccardo Calafiori）為球隊再度領先，加上87分鐘比奧艾斯保薛圖（Pio Esposito）建功，令意大利以3:1擊敗土耳其，意大利以7分排A1組的次席。
其他組比賽，B2組匈牙利在中立場以2:1擊敗烏克蘭，北愛爾蘭與格魯吉亞賽和0:0，北愛在小組8分領先，而匈牙利7分在第2。B4組，波斯尼亞主場1:0小勝波蘭，而瑞典1:0贏羅馬尼亞，瑞典分組不敗以10分領先。