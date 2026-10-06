F1｜馬來西亞退賽　保達斯踩單車落新加坡

一級方程式（F1）賽車的巴林站結束，在比賽中因為滑出跑道退賽的佳特力車手保達斯（Valtteri Bottas）採用最節能的方法去準備周末的新加坡站，就是騎單車。
今個賽季重返F1為佳特力上陣的保達斯，在周日（4日）在馬來西亞的巴林站未能完成。這位芬蘭車手決定以騎單車方式，從馬來西亞的雪邦，騎約350公里去到新加坡。在他社交平台影片，他甚至在晚上騎行，目標是星期四準時到違接受新加坡的媒體日採訪。他與一位職業的單車手一起，在星期一他其實花了6小時行走近半路程的161.91公里，去到了馬六甲。
保達斯在F1的暑假時，曾經參與捷克單車賽，並以第5名完成獲得世錦賽的資格，不過因為比賽與新加坡同一個周末舉行，他因此無法參賽。保達斯同時也與自己家鄉芬蘭的單車賽有密切關係。保達斯目前在車手榜排22，未取得1分，同時他有8站未能完成。
Yea I’m riding to Singapore 🚲 On the gravel roads less travelled with my new @canyon_bikes Grail CFR. See you there 🇸🇬 https://t.co/jFKZCM6Vnq— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) October 5, 2026