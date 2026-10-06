F1｜馬來西亞退賽　保達斯踩單車落新加坡

一級方程式（F1）賽車的巴林站結束，在比賽中因為滑出跑道退賽的佳特力車手保達斯（Valtteri Bottas）採用最節能的方法去準備周末的新加坡站，就是騎單車。

今個賽季重返F1為佳特力上陣的保達斯，在周日（4日）在馬來西亞的巴林站未能完成。這位芬蘭車手決定以騎單車方式，從馬來西亞的雪邦，騎約350公里去到新加坡。在他社交平台影片，他甚至在晚上騎行，目標是星期四準時到違接受新加坡的媒體日採訪。他與一位職業的單車手一起，在星期一他其實花了6小時行走近半路程的161.91公里，去到了馬六甲。