名古屋亞運的男子足球決賽，南韓以1:0擊敗日本隊，連續4屆贏得金牌，球員亦可按規定獲轄免服兵役。賽後已晉升大國腳的20歲國腳梁民赫，在賽後表示是為了免兵役而爭取冠軍，遭到南韓國民甚至國會議員的批評，梁民赫其後發交道歉。
根據南韓的規定，運動員在大型如亞運、奧運等取得金牌，可獲豁免兵役，因此南韓的足球隊在連續4屆都取得金牌，球隊陣容也與其他對手比較強大，今屆就有熱刺借將的梁民赫、蘇超些路迪的楊賢俊、英冠史雲斯的嚴智星、史篤城的裵峻浩以及比利時亨克的金明俊等。梁民赫在賽後接受訪問時就表示：「我們得到獎勵，那獎勵就是轄免兵役，所以感覺我們比賽的時候就只想着這件事。說實話，獎盃還是獎牌對我們來說並不重要。」
梁民赫：無意貶低兵役義務
然而梁民赫的「誠實」說話，卻引起南韓國民的不滿，甚至有議員要求審視免兵役的制度。梁文赫因此在社交平台發文道歉。他表示：「對於我之前關於亞運的言論，給很多人帶來的失望和不安，我深表歉意。作為南韓代表參加亞運會對我來說意義重大，作為一名運動員，我自然全力以赴，目標是贏得冠軍和金牌。然而，我未能恰當地表達出，免服兵役只是眾多激勵我前進的因素之一，其他因素還包括渴望取得優異成績。無論我最初的意圖如何，我的言辭造成反感，並讓人覺得我輕視了作為國家隊運動員的金牌意義，這顯然是我的過錯。」
梁民赫續說：「我明白這枚金牌並非唾手可得；是許多人辛勤付出和支持的結果。此外，我從未想過要貶低或嘲諷那些正在履行兵役義務的人，以及將來要履行兵役義務的人的努力。」根據南韓的制度，男子在28歲前需要參與為期18至20個月的兵役，運動員在亞運或奧運會上獲得金牌，將可以獲得數星期的基礎訓練來代替。