名古屋亞運的男子足球決賽，南韓以1:0擊敗日本隊，連續4屆贏得金牌，球員亦可按規定獲轄免服兵役。賽後已晉升大國腳的20歲國腳梁民赫，在賽後表示是為了免兵役而爭取冠軍，遭到南韓國民甚至國會議員的批評，梁民赫其後發交道歉。

根據南韓的規定，運動員在大型如亞運、奧運等取得金牌，可獲豁免兵役，因此南韓的足球隊在連續4屆都取得金牌，球隊陣容也與其他對手比較強大，今屆就有熱刺借將的梁民赫、蘇超些路迪的楊賢俊、英冠史雲斯的嚴智星、史篤城的裵峻浩以及比利時亨克的金明俊等。梁民赫在賽後接受訪問時就表示：「我們得到獎勵，那獎勵就是轄免兵役，所以感覺我們比賽的時候就只想着這件事。說實話，獎盃還是獎牌對我們來說並不重要。」