英超｜曼聯神童料將離開　球會準備採取法律行動

英超曼聯的小將JJ加比爾（JJ Gabriel）離隊風波仍未結束，在紅魔鬼新一季的隊照中，加比爾仍在隊中。但據ESPN的報道，加比爾的代表向曼聯提出要求，在3場比賽中需要取得20分鐘以上的出場機會，才與曼聯進行留隊的談判。
加比爾在今日（6日）滿16歲，他在上月的聯賽盃對白禮頓前就沒有隨隊操練，他原本是要在比賽中取得上陣機會，但後來其代表要求曼聯取消其註冊。然而在星期一公開的隊照中，加比爾仍有出現。而ESPN報道，指他只有輕微的機會會留在曼聯。據報道稱，加比爾的經理人，認為曼聯違背了一些承諾。
曼聯傳不會作懲處
據報道指，加比爾的代表要求曼聯在歐聯對沙巴FC、聯賽盃對白禮頓及10月25日對般尼茅夫的英超聯賽讓他最少上陣20分鐘，之後才會開始與曼聯討論球會獎學金合約。報道稱加比爾預料很大機會離隊，不過曼聯已準備，在發現有任何證據，證明有球會違規唆擺加比爾離隊，將採取法律行動。據報西甲的皇家馬德里及巴塞隆拿與傳聞連繫。
報道又指，雖然曼聯與加比爾一方關係破裂，但紅魔仍相信留在球會是他最好的發展路徑。球會在加比爾缺操以來，一直關心其健康狀況，同時曼聯在今季已接受加比爾要求的77號球衣以及印上「Gabriel JR」的名字。報道又指，曼聯仍以加比爾的福祉為優先考慮，同時將不會對他缺席青年隊訓練作懲處。