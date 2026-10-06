英超｜曼聯神童料將離開　球會準備採取法律行動

英超曼聯的小將JJ加比爾（JJ Gabriel）離隊風波仍未結束，在紅魔鬼新一季的隊照中，加比爾仍在隊中。但據ESPN的報道，加比爾的代表向曼聯提出要求，在3場比賽中需要取得20分鐘以上的出場機會，才與曼聯進行留隊的談判。

加比爾在今日（6日）滿16歲，他在上月的聯賽盃對白禮頓前就沒有隨隊操練，他原本是要在比賽中取得上陣機會，但後來其代表要求曼聯取消其註冊。然而在星期一公開的隊照中，加比爾仍有出現。而ESPN報道，指他只有輕微的機會會留在曼聯。據報道稱，加比爾的經理人，認為曼聯違背了一些承諾。