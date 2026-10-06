網球｜梅韋迪夫打中球迷被取消資格　祖高域直入中國公開賽決賽

祖高域（Novak Djokovic）晉身中國網球公開賽的男單決賽。在四強他面對俄羅斯的梅韋迪夫（Daniil Medvedev），但在比賽末段，梅韋迪夫發脾氣將球打向看台並擊中一名觀眾，隨即被判取消資格，祖高域晉級。而他決賽的對手是澳洲的迪米勒（Alex de Minaur）。

八強淘汰了頭號種子施維列夫（Alexander Zverev），39歲的祖高域在四強遇上梅韋迪夫。比賽過程不算驚險，他首盤先贏局數7:5，去到第2盤祖高域領先至5:3時，在一次的擊球中祖高域追至15:15時。網球反彈入場區，梅韋迪夫發爛大力擊球，球之後飛他身後的看台，擊中一名觀眾，被打中的觀眾掩着面表示痛楚，裁判就判梅韋迪夫違規被取消資格。之後梅韋迪夫與祖高域握手，並表示向被擊中的球迷致歉：「首先，我先對那位觀眾深切的道歉。我正在嘗試聯繫他，如果他願意的話。希望能當面道歉，知道他的感受。我只希望他沒事。這才是最重要的。我現在真的很關心他。」