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體育
出版：2026-Oct-06 14:06
更新：2026-Oct-06 14:06

網球｜梅韋迪夫打中球迷被取消資格　祖高域直入中國公開賽決賽

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梅韋迪夫在中國公開賽因擊中觀眾被取消資格。(路透社)

祖高域（Novak Djokovic）晉身中國網球公開賽的男單決賽。在四強他面對俄羅斯的梅韋迪夫（Daniil Medvedev），但在比賽末段，梅韋迪夫發脾氣將球打向看台並擊中一名觀眾，隨即被判取消資格，祖高域晉級。而他決賽的對手是澳洲的迪米勒（Alex de Minaur）。

八強淘汰了頭號種子施維列夫（Alexander Zverev），39歲的祖高域在四強遇上梅韋迪夫。比賽過程不算驚險，他首盤先贏局數7:5，去到第2盤祖高域領先至5:3時，在一次的擊球中祖高域追至15:15時。網球反彈入場區，梅韋迪夫發爛大力擊球，球之後飛他身後的看台，擊中一名觀眾，被打中的觀眾掩着面表示痛楚，裁判就判梅韋迪夫違規被取消資格。之後梅韋迪夫與祖高域握手，並表示向被擊中的球迷致歉：「首先，我先對那位觀眾深切的道歉。我正在嘗試聯繫他，如果他願意的話。希望能當面道歉，知道他的感受。我只希望他沒事。這才是最重要的。我現在真的很關心他。」

祖高域就表示：「說實在，這有點震驚。我希望那個人沒有嚴重受傷。我對丹尼利（梅韋迪夫）感抱歉，我很了解他在這樣重要賽事被取消資格的感受。我確實相信丹尼利不是有意這麼做的。」根據網球的規則，球手犯下嚴重違反體育行為時會被取消資格，他不單是錯過決賽機會，而是會被取消中國公開賽的積分以及獎金。在去年的美國公開賽，他也因為當一位攝影師經過時失控，被罰款4.25萬美元。祖高域決賽的對手會是澳洲的迪米勒。迪米勒在另一場的四強也沒有打完，對手的靴卡斯（Hubert Hurkacz）因傷退出比賽。

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