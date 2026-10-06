NBA｜為紐約人奪總冠軍　唐斯指續約未樂觀

將爭取衞冕的紐約人在周一（5日）進行首場的季前熱身賽，球隊的主將之一唐斯（Karl-Anthony Towns），在賽後被問到與球隊續約的談判時，表示情況並不樂觀。

在完成第一場熱身賽之後，唐斯接受記者訪問，問到他合約的問題：「這看來不太樂觀。」唐斯現時可以獲得4年2.75億美元的合約，然而他與紐約人只餘1年以及1年球員選項，他今個賽季可獲5,700萬美元，而球員選項讓他獲得6,110萬美元的薪酬。而據ESPN記者Shams Charania指，紐約人向唐斯提出以4年2億美元的合約。問到唐斯是否想得到「獎勵」，他指：「這很明顯吧？我剛贏了總冠軍，這很顯而易見吧，除非你們覺得我仍需要證明自己。」