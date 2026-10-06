達卡青奧｜羅淑佩主禮授旗儀式 港隊出戰12個項目

第四屆青年奧林匹克運動會（青奧運）即將於塞內加爾達卡舉行，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）今天（10月6日）於奧運大樓舉行「中國香港代表團授旗典禮」。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩主禮授旗儀式，在中聯辦宣傳文體部副部長林枬陪同下，將香港特別行政區區旗授予港協暨奧委會會長霍震霆博士、義務秘書長楊祖賜、義務副秘書長兼達卡2026 青奧運中國香港代表團團長莫君逸，以及其他代表團成員，並祝願代表團在比賽中盡顯所長。
今屆青奧運是首個在非洲大陸舉辦的奧運賽事，其中武術亦首次成為奧運競賽項目。霍震霆博士表 示 ：「 今屆青奧運，港隊參與12個體育項目，包括首次出戰的羽毛球、拳擊、單車、霹靂舞及武術。不少青年運動員在亞運展現非凡實力，我期望這份榮耀與拼搏精神，可以激勵一眾運動員，放膽挑戰自我，發揚奧運精神。」
15名香港運動員出戰
達卡2026青奧運將於2026年10月31日至11月13日舉行，共設25個大項賽事、約2,700名15至17歲的青年運動員參與。中國香港派出約35人代表團，包括15名運動員，分別出戰田徑、羽毛球、拳擊、單車、霹靂舞、劍擊、賽艇、游泳、乒乓球、三項鐵人、滑浪風帆以及武術，共12個項目。