達卡青奧｜羅淑佩主禮授旗儀式 港隊出戰12個項目

文化體育及旅遊局局長羅淑佩主禮授旗儀式，在中聯辦宣傳文體部副部長林枬陪同下，將香港特別行政區區旗授予港協暨奧委會會長霍震霆博士、義務秘書長楊祖賜、義務副秘書長兼達卡2026 青奧運中國香港代表團團長莫君逸，以及其他代表團成員，並祝願代表團在比賽中盡顯所長。

今屆青奧運是首個在非洲大陸舉辦的奧運賽事，其中武術亦首次成為奧運競賽項目。霍震霆博士表 示 ：「 今屆青奧運，港隊參與12個體育項目，包括首次出戰的羽毛球、拳擊、單車、霹靂舞及武術。不少青年運動員在亞運展現非凡實力，我期望這份榮耀與拼搏精神，可以激勵一眾運動員，放膽挑戰自我，發揚奧運精神。」