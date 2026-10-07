英超｜卡域克鬥迪沙比 避「英超首炒」

英超辭退領隊已成家常便飯，近2年只有5間英超球會沒有更換領隊。像諾定咸森林對上一年已五度易帥，今夏從水晶宮邀得加士拿(Glasner)接手，但球隊季初仍要苦苦掙扎。開季後暫時未有英超領隊下台，下一位被炒大熱的熱刺迪沙比(De Zebri)及曼聯卡域克(Carrick)，英超回歸即要在奧脫福打埋身戰，為球會及個人前途，扭盡六壬。

熱刺上季以尾四護級成功，助這支北倫敦球會逃出生天的意大利人迪沙比，今夏正式全季執教，獲會方猛開水喉添兵，以為可以大展拳腳；但國際賽前主場鬥阿士東維拉落後3球，才追至2比3，開季英超5戰僅得2分入2球。熱刺每場劇本不斷重複，開局形勢不俗，一失波便全面崩潰；加上大量新兵上場，隊型未夾好。熱刺近3年多已四換領隊，周六晚鬥「難兄難弟」的曼聯，或是迪沙比的最後機會。