英超｜卡域克鬥迪沙比 避「英超首炒」

英超辭退領隊已成家常便飯，近2年只有5間英超球會沒有更換領隊。像諾定咸森林對上一年已五度易帥，今夏從水晶宮邀得加士拿(Glasner)接手，但球隊季初仍要苦苦掙扎。開季後暫時未有英超領隊下台，下一位被炒大熱的熱刺迪沙比(De Zebri)及曼聯卡域克(Carrick)，英超回歸即要在奧脫福打埋身戰，為球會及個人前途，扭盡六壬。
熱刺上季以尾四護級成功，助這支北倫敦球會逃出生天的意大利人迪沙比，今夏正式全季執教，獲會方猛開水喉添兵，以為可以大展拳腳；但國際賽前主場鬥阿士東維拉落後3球，才追至2比3，開季英超5戰僅得2分入2球。熱刺每場劇本不斷重複，開局形勢不俗，一失波便全面崩潰；加上大量新兵上場，隊型未夾好。熱刺近3年多已四換領隊，周六晚鬥「難兄難弟」的曼聯，或是迪沙比的最後機會。
曼聯5戰5分出閘脫腳
紅魔名將卡域克，上屆中途接手半季，為球會只攻英超並取得季軍，過程相對輕鬆；對比過往正職的名帥滕哈格(ten Hag)及艾摩廉(Amorim)，紅魔球迷當然對「自己友」卡域克有更大包容及期望。只是今夏買入新兵暫時助力不大，球隊重返歐聯賽場作多線發展，負擔大增；之前「11打10」在打吡戰主場不敵曼城，上仗僅完場前入波僅逼和富咸，開季5戰只得5分，不滿聲音愈來愈大，今輪不勝包尾的熱刺，恐怕自己友亦冇情講。
兩支倫敦球會富咸及水晶宮，今夏先後換上新帥艾比路亞(Arbeloa)及沙治(Sage)，大軍需時磨合，就算二人亦是下位被炒熱門之一，壓力未算巨大；反而曼城官非纏身，判罰將對球會帶來巨大衝擊，主帥馬利斯卡(Maresca)若然季內「棄船」，在新世代的英超領隊生涯，不會是奇事。