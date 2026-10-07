英超｜國際賽重創英超列強 利物浦阿仙奴傷「鋒」最愁

加長版國際賽期終於結束，不少球星經歷連場激戰，「倖存者」返回所屬球會，將要應付未來一個月各路戰線大戰；不幸帶傷回來的，更大大影響球隊短期部署，當中英超屬重災區，利物浦及阿仙奴失去雙鋒，熱刺折損雙中堅，曼聯多位國腳做了十字軍，各隊醫療團隊將會非常忙碌了。

歐國聯A級聯賽球星雲集，其中上屆英超盟主阿仙奴，單是在今次A級聯賽已有逾十人出戰，另外箭頭約基利斯(Gyokeres)為瑞典出戰B級聯賽，而「森巴孖寶」加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)及般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)，則隨巴西先戰澳洲再去印度。結果是季初入球及助攻不缺的德國箭頭夏維斯(Havertz)及希臘左翼謝索利斯(Tzolis)，先後勇戰受傷，將造就國際賽大勇的約基利斯，為兵工廠在前線衝鋒陷陣，以證實力。

利物浦鋒線掛彩

紅軍利物浦更閉翳，季初在英超合共交出5入球3助攻的瑞典箭頭阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)及荷蘭翼鋒加普(Gakpo)，同樣在歐國聯掛彩；其中加普勢難趕及周日英超主場大戰曼城一戰，令球隊攻力大減，新近又有法甲中堅謝列美查基(Jeremy Jacquet)受傷。新簽的天價法國翼鋒巴特利巴高拿(Bradley Barcola)將要在今場大戰挺身而出。

「另一紅軍」曼聯新增傷兵更多，丹麥翼衛柏德列多古(Patrick Dorgu)及摩洛哥中堅馬沙拉奧(Mazraoui)難望趕及周六深夜，於奧脫福鬥熱刺的搶分大戰復出；反而斯洛文尼亞箭頭班捷文施斯高(Benjamin Sesko)，以及國際賽前退隊的英格蘭中場明奈(Mainoo)及翼鋒拉舒福特(Rashford)仍有機會上陣；對手熱刺的荷蘭雙中堅雲迪雲(van de Ven)及雲赫基(van Hecke)分別在歐國聯受傷，屋漏兼逢連夜雨。