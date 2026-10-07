美斯告別戰｜阿根廷輕取貝寧 球王最後探戈獻一入球兩助攻

39歲的球王美斯（Lionel Messi）阿根廷國家隊告別戰，取得1個入球及兩次助攻，助阿根廷友賽以3︰0大勝貝寧。美斯賽後發表告別宣言時難掩不捨之情，安素費南迪斯等隊友更流下男兒淚。 數萬球迷不斷高呼「美斯」 球王美斯自2026世界盃決賽後，再度入選阿根廷國家隊。他乘隊巴到球場時，已哭成淚人。賽前奏國歌，平時一向冷靜的美斯雙眼通紅，可見今仗對美斯而言意義重大。48分鐘美斯開出角球，奧達文達搶點頂入先開紀錄。61分鐘美斯右路腳面傳予效力科木的新星歷高柏斯（Nico Paz），後者左腳彎入死角成2︰0。70分鐘美斯操刀12碼射入，取得第126個國際賽入球，亦是他最後一個國際賽入球。數萬球迷不斷高呼「美斯!美斯!」加上無人機在球場上空砌出10號字樣，令告別戰氣氛更濃。

美斯賽後憶亡父 美斯賽後第一時間想到8月病逝的父親佐治（Jorge Messi）︰「今天很難說甚麼，有很多情緒。我首先想到的是我的老父，我正經歷困難的時刻。能穿上這件球衣超過20年，令我無比自豪。我很幸運在這裡，感受到球迷的厚愛。我對一切經歷很感恩。無論如何，在這個全場爆滿的球場（紀念碑球場），總有家的感覺。」 C朗重申無意離開國家隊願受罰 轟捷西斯兩度食言

阿根廷3︰0貝寧精華

橫跨21年，為阿根廷贏得一次世界盃、兩屆美洲國家盃，美斯日後角色將由隊長變成球迷，為阿根廷國家隊打氣︰「今日是職業生涯最難過的一天，我會想念你們。但今日起我會為球隊打氣。」美斯自言披上阿根廷國家隊球衣，令他夢想成真︰「我想多謝隊友，他們造就我美夢成真及贏得世界冠軍。我總有一班勇士在身邊，他們不惜一切盡全力而戰。未來大家要團結一致才會變得更強。總有人不想國家隊強大，我們不能讓他得逞。」 「感謝上帝讓我成為阿根廷人」