國足首度不敵塔吉克 友賽3連敗兼一球不入（新華社）

中國足球隊昨日主場友賽，因門將劉殿座甩手及韋世豪被逐，友賽以0︰1不敵世界排名100位的塔吉克，友賽3連敗兼一球不入。國足主帥邵佳一稱必須經歷陣痛，「問題出得早，肯定是好事」，有信心在來年亞洲盃決賽周有所改善。 控球率僅31% 全場4次射門無功而還 賽前兩軍6次對賽國足4勝2和，但由於早前兩場友賽失8球，國足主帥邵佳一以5-4-1應戰，以穩住後防為先。他派出小將布尼亞明、黃晟豪配搭高准翼、蔣光太等具經驗球員，上半場受壓下控球率只有27%。53分鐘國足門將劉殿座接波甩手，被漢諾諾夫（Vahdat Hanonov）補中，令國足落後0︰1。國足失守6分鐘後，韋世豪開肘領第二面黃牌，兩黃一紅被逐離場，個人於不同賽事連續4年領到紅牌，令國足形勢更被動，最終以0︰1見負。國足今場控球率只有31%，射門僅有4次不及客軍10次，數據處下風。

邵佳一向球迷道歉 連同早前0︰3負新西蘭、0︰5不敵巴勒斯坦，國足友賽3連敗一球不入失9球。邵佳一先向球迷道歉︰「很抱歉未能在國慶期間為球迷增添快樂。比賽輸了，過程是可以接受的。我們要提升就需要過程，也需要一個嘗試錯誤的過程。」邵佳一暫時仍對前景樂觀︰「我覺得問題出得早，肯定是好事。我們還有3個月的備戰時間，相信完全可以振作起來。」他續指要讓年輕球員如王庚睿、楊銘銳、布尼亞明、黄晟豪上陣吸取經驗，必須經歷陣痛。

被問到3連敗有沒有壓力，邵佳一回應指︰「我覺得還好吧。我1998年被召入國家隊，到現在近30年，很清楚一身失利或幾場失利，會帶來怎樣的壓力。但我還是希望從中看到正面的事，在友賽中得到收穫。未來會不斷修正，踢適合的賽事，讓球員在身體上及心理上適應。」

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