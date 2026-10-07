剛在周六取得香港史上首面亞運網球男單金牌的黃澤林（Coleman），馬不停蹄參戰上海網球大師賽。在外圍賽連過兩關後，Coleman今日以直落兩盤4︰6及6︰7不敵世界排名48位的法國好手賀利斯（Quentin Halys），連續兩年於上海首圈止步。

今仗面對發球力量出色的賀利斯（Quentin Halys），開局雙方拉成均勢成4︰4，賀利斯保住發球局後，再在關鍵時刻打破黃澤林發球局，首盤以6︰4先下一城。黃澤林在次盤開段曾使用醫療暫停，需要接受按摩放鬆大腿，雙方一直保發至6︰6平手。決勝局賀利斯取得Mini break領前，最終經1小時32分鐘後以細分7︰5取得第二盤，晉級次圈鬥比利時球手布洛克斯（Alexander Blockx）。

受制賀利斯開出廿球Ace

黃澤林全場開出13球Ace，並受制全場開出20球Ace的賀利斯，Coleman全場只有1次破發機會未能把握，加上21次無壓力失誤，令他繼去年不敵澳洲球手古爾拿（Jason Kubler），再度在上海大師賽首圈出局。黃澤林將獲得23,760美元（約18.6萬港元）首圈獎金。