意甲｜羅馬射手復出 有力伐「木」

意甲重開焦點戲碼，將是香港時間周日黃昏早場，由榜首「首都狼」羅馬，造訪新興力量科木。「首都狼」賽前收到好消息，荷蘭射手唐耶爾馬倫(Donyell Malen)據報傷癒復出，大利該隊爭開季意甲作客3連勝。(10月11日18:30開賽，Now643台直播)
羅馬開季聯賽4勝1和，包括國際賽期前跟衛冕國際米蘭踢成2比2，法國中場古亞迪奧干尼(Kouadio Kone)該仗包辦兩個入球，證明入球責任不集中個別球員。賽前好消息是今屆5戰意甲入6球、居射手榜首位的唐耶爾馬倫，早前因膝傷沒有回荷蘭出戰歐國聯，如今有望復出，大大提升「首都狼」的爭勝機會。
羅馬今季作客有保證
羅馬今季意甲作客兩戰全勝，攻入6球兼未失一球，去仗主場遭國米逼和，只因對方星級射手拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)超水準表現；守將施維拿(Svilar)、馬里奧靴莫素(Mario Hermoso)等後防球員具相當級數，今場造訪國際賽前狀態下滑的科木，有力坐和望贏。
對手科木開季意甲3勝1和1負，包括國際賽前作客升班馬費辛隆尼，續派杜域卡斯(Douvikas)踢正箭頭，配合星級攻中尼高柏斯(Nico Paz)、翼鋒巴杜連拿(Baturina)及阿辛尼迪亞奧(Assane Diao)，精銳盡出仍淨吞兩蛋，兼被破季內不敗身。
科木季初只曾踢過1場主場聯賽，以2比1氣走下游分子帕爾馬；今季初嘗歐聯大聯賽滋味，班底未算雄厚，分心不同戰線較蝕底，表現反覆亦是預期之內。該隊早前在歐聯大聯賽首戰，主場大勝RB萊比錫4比1，球會上下包括極速上位的教練法比加斯(Fabregas)，必然對今屆歐戰充滿期望；如今後顧下周中作客荷甲勁旅飛燕諾，主場又要先撼「一哥」羅馬，難望藉地利佔得上風。
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