意甲｜羅馬射手復出 有力伐「木」

羅馬開季聯賽4勝1和，包括國際賽期前跟衛冕國際米蘭踢成2比2，法國中場古亞迪奧干尼(Kouadio Kone)該仗包辦兩個入球，證明入球責任不集中個別球員。賽前好消息是今屆5戰意甲入6球、居射手榜首位的唐耶爾馬倫，早前因膝傷沒有回荷蘭出戰歐國聯，如今有望復出，大大提升「首都狼」的爭勝機會。

羅馬今季作客有保證

羅馬今季意甲作客兩戰全勝，攻入6球兼未失一球，去仗主場遭國米逼和，只因對方星級射手拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)超水準表現；守將施維拿(Svilar)、馬里奧靴莫素(Mario Hermoso)等後防球員具相當級數，今場造訪國際賽前狀態下滑的科木，有力坐和望贏。