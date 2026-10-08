西甲｜傷停打擊防線不穩 皇馬主場難贏「黃潛」

志切重奪冠軍的皇家馬德里，新季西甲未算順利。國際賽期過後，「銀河艦隊」周六深夜將會在西甲迎接回勇的「黃潛」維拉利爾，前者陣容不整，又有失分危機。(10月11日03:00開賽，Now632台直播)

由「寸王」摩連奴(Mourinho)領軍的皇馬，新季打正旗號，要從宿敵巴塞隆拿手中搶回冠軍；但聯賽戰至第4輪作客0比1不敵貝迪斯是第一次打擊，之後國際賽期前，再以1比2敗走同市死敵馬德里體育會腳下，令「銀河艦隊」7戰過後已落後榜首的巴塞6分。

皇馬除了季初未顯霸氣外，陣內傷停問題相當嚴重，主力中場費達歷高華維迪(Federico Valverde)仍在養傷，守將艾達米列達奧(Eder Militao)據報未必能趕及今場出戰，只能與費蘭特文迪(Ferland Mendy)及魯爾阿辛斯奧(Raul Asencio)另外兩位傷兵，同在場邊觀戰。再者，當打中堅甸恩胡積臣(Dean Huijsen)坐波監，唯一慶幸是伊巴希馬干拿迪(Ibarhima Konate)已傷癒，今場有望與魯迪格(Rudiger)合力鎮守中路，但狀態是一大疑問。