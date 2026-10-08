西甲｜傷停打擊防線不穩 皇馬主場難贏「黃潛」

志切重奪冠軍的皇家馬德里，新季西甲未算順利。國際賽期過後，「銀河艦隊」周六深夜將會在西甲迎接回勇的「黃潛」維拉利爾，前者陣容不整，又有失分危機。(10月11日03:00開賽，Now632台直播)
由「寸王」摩連奴(Mourinho)領軍的皇馬，新季打正旗號，要從宿敵巴塞隆拿手中搶回冠軍；但聯賽戰至第4輪作客0比1不敵貝迪斯是第一次打擊，之後國際賽期前，再以1比2敗走同市死敵馬德里體育會腳下，令「銀河艦隊」7戰過後已落後榜首的巴塞6分。
皇馬除了季初未顯霸氣外，陣內傷停問題相當嚴重，主力中場費達歷高華維迪(Federico Valverde)仍在養傷，守將艾達米列達奧(Eder Militao)據報未必能趕及今場出戰，只能與費蘭特文迪(Ferland Mendy)及魯爾阿辛斯奧(Raul Asencio)另外兩位傷兵，同在場邊觀戰。再者，當打中堅甸恩胡積臣(Dean Huijsen)坐波監，唯一慶幸是伊巴希馬干拿迪(Ibarhima Konate)已傷癒，今場有望與魯迪格(Rudiger)合力鎮守中路，但狀態是一大疑問。
麥巴比雲尼斯奧斯各有顧慮
此外，首席球星基利安麥巴比(Kylian Mbappe)早前在國際賽期代表法國入波受傷，提早退隊；但「麥總」之後卻未有馬上歸隊接受復原治療，反而被拍得跟女友先回法國度假數天，或會影響士氣。另一球星雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)今季表現低迷，開季聯賽7戰僅入1球，皇馬鋒線威力變得不太可靠，每每影響爭勝信心。
對手「黃潛」維拉利爾近期回勇，接連以3比1打敗馬拉加與利雲特。新星攻中艾拔圖摩利路(Alberto Moleiro)上仗聯賽交出1入球2助攻，在鋒線與艾約斯佩雷斯(Ayoze Perez)合作無間；加上主力射手謝拉特摩蘭奴(Gerard Moreno)卡士不俗，勢為不穩的皇馬防線帶來麻煩，今場作客有力搶分而回。
巴塞迎基達菲缺拉芬夏
另邊廂，西甲開季7戰全勝的巴塞隆拿，同晚在魯營主場迎戰基達菲時，雖然隊長前鋒拉芬夏比洛尼(Raphinha)有傷在身或會缺陣；但在天才新星耶馬爾(Lamine Yamal)領導下，鋒力依然強勁，有力輕取中下游分子的基達菲。(10月11日00:30開賽，Now632台直播)
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