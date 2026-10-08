76人今季在勒邦占士（LeBron James）、謝倫布朗（Jaylen Brown）來投後，一躍成為NBA總冠軍熱門。然而季前賽何博提（Ariel Hukporti）重傷，打亂了球隊部署，令41歲的勒邦占士或要部份時間客串中鋒。
6呎9吋的勒邦占士慣常司職小前鋒及大前鋒，但因76人後備中鋒何博提（Ariel Hukporti）在季前熱身賽對紐約人時阿基里斯腱撕裂收咧，令76人主教練紐斯（Nick Nurse）計劃有變︰「韋迪（Dean Wade）可能是後備人選，如果視作小球陣容的中鋒，他的身材不錯。勒邦是另一選擇，他亦是稱職的小球陣容的中鋒，大約有4至5個球員有能力勝任。」
安比健康成爭冠關鍵
除了身高同位6呎9吋的韋迪及勒邦占士，6呎10吋的邦拿（Adem Bona）、6呎9吋的巴路（Dominick Barlow）、6呎7吋的謝巴利獲加（Jabari Walker）也有機會與安比（Joel Embiid）分享中鋒上陣時間。安比健康一直是球隊爭取NBA總冠軍關鍵，這名7次入選明星賽的球星出戰10季NBA未嘗打足82場常規賽，出勤率最高為2021-2022球季上陣68場。去季他因傷而上陣38場常規賽，場均攻入26.9分。