跑鞋推薦｜SKECHERS 推兩款AERO Slip-ins SPARK輕裝上陣 BURST緩震緩震

SKECHERS以「Aerodynamic空氣動力學」為靈感，推出AERO專業跑鞋系列SPARK™ Slip-ins及BURST® Slip-ins，將流線型設計與品牌專業緩震、穩定等科技相結合，讓跑手在日常訓練與長距離挑戰中，都能找到適合自己的跑步節奏。 系列兩大主力AERO SPARK™與AERO BURST®，均同步加入為跑手度身訂造的SKECHERS Hands Free Slip-ins®站立穿脫科技。精簡的內裡物料有效減低鞋履重量與腳跟摩擦，並以後側板配合品牌專利Heel Pillow®穩步軟枕，毋須彎腰或用手輔助，即可輕鬆穿脫，更同時舒適穩固地鎖定腳跟，讓步伐更穩定。鞋面亦保留可調節鞋帶設計，跑手可因應腳形及訓練需要微調鬆緊。

今年，SKECHERS再度擔任香港迪士尼樂園度假區「奇妙跑步嘉年華」的官方服飾及鞋履贊助，為跑手打造一系列賽事主題T恤；並同時贊助「迪士尼跑手造型獎」獎品。

每日訓練拍檔 AERO SPARK Slip-ins輕盈上陣 為多元日常訓練而生的AERO SPARK™ Slip-ins®，以輕盈、緩震與穩定見稱，適合輕鬆跑、節奏練習及日常累積里數。透氣工程網布鞋面帶來舒適包覆，流線型鞋身則呼應AERO系列的空氣動力學概念，塑造俐落而富速度感的視覺效果。 中底搭載HYPER BURST ICE™雙密度緩震科技，外層以高密度物料強化穩定性與支撐力，內層低密度內芯則有效提供舒適緩震及自然回彈力，讓跑者在保持輕盈的同時，獲得更均衡的落地保護，提供穩定支撐。HYPER ARC®四段式律動弧形科技則因應跑手步幅與落腳方式，促進由著地至蹬地的的動能轉換，維持穩定的步伐節奏，大幅提升步伐效率。鞋底內置專利碳纖維H型支撐板，憑藉輕盈翼狀結構釋放能量，同時保持落地穩定，並帶來出色的能量回饋。鞋款結合可拆式美國足科醫生認可Arch Fit®專利鞋墊，為足弓提供額外承托，再配合Goodyear®特製抗滑橡膠大底，面對不同路況，抓地力、穩定性與耐用度都能一併提升。

AERO SPARK™ Slip-ins®配色巧妙運用漸變層次，為日常訓練增添輕盈氣息：男裝以清爽白配柔和藍調，以及淡雅米白帶柔和黃點綴，低調中透出專業感；女裝則帶來白底青粉漸變色，以及柔和薰衣草紫，清新之餘亦散發優雅。 SPARK™ Slip-ins增童裝款式 AERO SPARK™ Slip-ins®今季首度增設童裝款式，將AERO專業跑鞋系列的科技與舒適帶給一眾年輕勢力。童裝備有男童及女童選擇，延續系列富速度感的流線鞋形，並加入Hands Free Slip-ins®站立穿脫科技，讓小朋友毋須彎腰或用手協助，也能更輕鬆地自行穿鞋。

男童款以清新湖水藍與純白配色，展現探索與活力；女童款則帶來柔和薰衣草紫，以及白配霓虹黃藍漸變，以輕快色彩陪伴年輕跑手參與跑步練習及日常玩樂。

加厚緩震 AERO BURST® Slip-ins®從容應付長距離 當訓練里數逐漸增加，持久而穩定的緩震承托尤為重要。AERO BURST® Slip-ins®專為長課、耐力訓練及長距離跑步而設，以加厚的中底配置，為每次落地提供充裕緩衝。 加厚的HYPER BURST ICE™雙密度中底帶來更飽滿而穩定的緩震腳感，能減輕長距離跑步時雙腳承受的壓力；HYPER ARC®四段式律動弧形科技則持續促進步伐順暢過渡，協助跑手在里數增加後仍能保持自然節奏，無需過度加力就能維持配速。配合專利碳纖維H型支撐板、可拆式Arch Fit®專利鞋墊，以及Goodyear®特製抗滑橡膠大底，讓跑手在不同日常路況上都能維持可靠表現。

男裝以沉穩深藍與清新薄荷綠為主色，呈現內斂而清爽的專業感；女裝則以白底搭配粉橙藍漸變，以及純淨白灰，配合富律動感的加厚鞋底外形，在專業性能之外展現鮮明個性。 除了新加入的Hands Free Slip-ins®版本外，AERO SPARK™及AERO BURST®男、女裝綁帶款式亦同步登場，並沿用相同核心跑步配置，讓偏好傳統穿著方式的跑手，可自行調節鞋帶鬆緊與包覆程度。