NBA移師澳門 演德州打吡

NBA今季繼續舉辦中國賽，兩支參賽隊伍侯斯頓火箭及達拉斯獨行俠的一眾球星，已齊集澳門，準備展開周五及周日3天2賽秩序，上演德州打吡海外戰。(10月9日20:00開賽，ViuTV96台直播)

星期五晚首個比賽日，火箭及獨行俠預計會讓部分主力球員出戰，當中最受球迷關注，是養傷多時的獨行俠全明星後衛艾榮(Irving)。現年34歲的得分高手艾榮，自從去年3月常規賽對帝王一役，傷及十字韌帶後，一直休戰到現在；但今夏已復操，預計視今次中國賽為回歸踏腳石。獨行俠若有這位在亞洲地區深受球迷歡迎的星級控衛壓陣，勢必引起哄動。