NBA移師澳門 演德州打吡

NBA今季繼續舉辦中國賽，兩支參賽隊伍侯斯頓火箭及達拉斯獨行俠的一眾球星，已齊集澳門，準備展開周五及周日3天2賽秩序，上演德州打吡海外戰。(10月9日20:00開賽，ViuTV96台直播)
星期五晚首個比賽日，火箭及獨行俠預計會讓部分主力球員出戰，當中最受球迷關注，是養傷多時的獨行俠全明星後衛艾榮(Irving)。現年34歲的得分高手艾榮，自從去年3月常規賽對帝王一役，傷及十字韌帶後，一直休戰到現在；但今夏已復操，預計視今次中國賽為回歸踏腳石。獨行俠若有這位在亞洲地區深受球迷歡迎的星級控衛壓陣，勢必引起哄動。
獨行俠狀元成新核
至於現年19歲的法拉格(Flagg)上季以大熱姿態，當選年度最佳新人，踏入生涯第2季，獨行俠新主帥美爾(May)亦會圍繞著此子重建球隊；配合一眾角色球員如PJ華盛頓(PJ Washington)，以及今年新秀莫里斯莊遜(Morez Johnson)，活力與經驗兼備，誓為上季無法打入季後賽的獨行俠，重整雄風。
對手火箭上季打入季後賽，但首圈便不敵湖人出局，今季仍會倚重一批經驗豐富戰將，當然少不了得分手、「死神」杜蘭特(Durant)，還有土耳其中鋒艾派倫辛根(Sengun)、前鋒艾文湯臣(Amen Thompson)；另外加入防守大將史馬特(Smart)及第6人之選保丹奴域(Bogdanovic)，望彌補球隊在季後賽經驗不足情況。教練烏度卡(Udoka)將以中國賽考核球員狀態，並讓新軍增強默契。
整個NBA中國賽為期3日，當中亦有南韓女團KiiiKiii擔任中場表演嘉賓。周六舉行球迷日，由球員與NBA傳奇，聯同香港男團MIRROR成員姜濤等舉行技巧挑戰賽、三分賽等；而周日黃昏，火箭及獨行俠將再度交手。(10月11日18:00開賽，ViuTV99台直播)