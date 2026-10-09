英超｜主場迎榜首曼城 利物浦缺鋒採守「細」

英超回歸本輪最強戲碼，必屬周日晚「紅軍」利物浦主場迎擊「一哥」曼城；雖然紅軍缺少兩大攻擊主力，但以守為攻未必輸蝕，今場入球中位數[3.5]球，有「利」開「細」盤。(球賽編號FB6338，10月11日23:30開賽)
紅藍兩軍對上9屆英超，包辦當中8次冠軍。利物浦今夏由前般尼茅夫主帥伊拉奧拿(Iraola)接手，國際賽前表現漸上軌道；尤其經歷季初頭兩場連和2比2後，守力有進，連同上仗英超1比0揚威般尼茅夫，近5場各項賽事4勝1和只失2球。
域斯巴高拿爭入球
球隊是剛過去國際賽期最「傷」的英超隊之一，兩大進攻命脈、瑞典箭頭阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)及荷蘭翼鋒加普(Gakpo)同樣在歐國聯受傷；加上新加盟後表現紥實的法國中堅謝列美查基(Jeremy Jacquet)跟伊沙克一樣，拉傷大腿，3人今場上陣機會甚微，預計烏拉圭守將朗奴阿拿奧祖(Ronald Ajaujo)移入中路，域斯(Wirtz)或踢德國隊一樣，嘗試推前跟法國翼鋒巴特利巴高拿(Bradley Barcola)攻堅，以穩守突擊制勝。
對手曼城自社區盾大敗阿仙奴後，開季各項正式賽事7戰全勝，其中打吡戰作客少踢1人，仍能1比0打敗曼聯，令人印象深刻。國際賽期間，雖然爆出曼城115條財務違規罪全部成立，正等候宣布，但眾將仍會集中精神，應付緊接一個月的頻密賽程。
曼城多將舟居勞頓
藍月不利之處反而是隊內大量國腳，在今個國際賽期出勤率極高，英超射手榜領先的艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，為挪威4戰歐國聯全部正選；其餘中堅馬克古希(Marc Guehi)、魯賓戴亞斯(Ruben Dias)及加華度爾(Gvardiol)一樣4戰歐國聯全部擔正，體力付出不少。唯一未有出戰國際賽的進攻主力菲爾科頓(Phil Foden)，今場又要坐波監；估計今夏加盟的非洲兵伊利文尼戴耶(lliman Ndaye)，將擔當重任，但作客晏菲路，踢法亦不會太過冒進。
兩隊對上3季英超共6次對賽，勝和負各2，全開「總入球」3球或以下；今場五五波，宜先取入球「細」盤。
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