英超｜阿仙奴勢擒列斯聯賀主帥

國際賽前大敗兼失榜首的「兵工廠」阿仙奴，在英超回歸首輪打頭陣，周六晚在酋長球場迎戰聯賽未敗之師列斯聯；主隊對賽全面佔優，今場有望重返勝門，賀主帥續長約。(球賽編號FB6342，10月10日19:30開賽)
兵工廠小休前遭逢近年少見的大敗，各項賽事連續第4場作客，遇上奇兵白禮頓；結果全場踢來一無是處，0比3敗走，聯賽開季4戰全勝勁勢告終，向好處去想是大軍可以藉國際賽空檔「散心」，有利重新出發。
夏維斯索利斯國際賽受傷
踢太公波難免有損傷，兵工廠便暫時失去德國中鋒夏維斯(Havertz)及希臘翼鋒謝索利斯(Tzolis)，而英格蘭中堅安斯干沙(Ezri Konsa)提早離開國家隊大軍，據報傷勢不嚴重；而喜訊是另一瑞典箭頭約基利斯(Gyokeres)，寫下首位連續7場歐國聯入球球員，大有機會在今場作季內首次英超正選，在球會級賽事踢爭氣波。再者，中場「發電機」迪格蘭賴斯(Declan Rice)今次未有入選國家隊，得以養精蓄銳，為防線前作重要屏障，球隊有望為剛公布續約4年的主帥阿迪達(Arteta)贏波作賀禮。
列斯聯上季尾開始站穩陣腳，在主帥法基(Farke)主導的3後衛陣式，反擊極具侵略性，新季5戰聯賽2勝3和不敗；雖然未曾遇上強敵，但其中作客在大部分時間領先下，被白禮頓1比1逼和是硬淨賽績。球隊傷兵不多，但連同門將查福特(Trafford)，一眾主力守將都已連續出戰多場歐國聯，回歸英超即要作客倫敦是不利因素之一。
另外，列斯聯向來被兵工廠剋制，過去7次英超對賽全敗，今場乘季初佳態或可抵擋半場，預計進攻變招多的阿仙奴小勝機會較高。
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