英超｜阿仙奴勢擒列斯聯賀主帥

國際賽前大敗兼失榜首的「兵工廠」阿仙奴，在英超回歸首輪打頭陣，周六晚在酋長球場迎戰聯賽未敗之師列斯聯；主隊對賽全面佔優，今場有望重返勝門，賀主帥續長約。(球賽編號FB6342，10月10日19:30開賽)

兵工廠小休前遭逢近年少見的大敗，各項賽事連續第4場作客，遇上奇兵白禮頓；結果全場踢來一無是處，0比3敗走，聯賽開季4戰全勝勁勢告終，向好處去想是大軍可以藉國際賽空檔「散心」，有利重新出發。