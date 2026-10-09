英超｜強鋒陣打翻身戰 曼聯勢擒熱刺

國際賽期結束，各大聯賽相繼重開，英超周六深夜更演話題大戰，由兩支今季表現人失望的名牌球隊，曼聯主場迎戰熱刺。「紅魔」雖受傷兵問題影響，但隨時因禍得福，排出最強鋒線陣容出擊，有力在奧脫福擊敗問題更多的熱刺。(球賽編號FB6344，10月11日00:30開賽，Now621台直播) 上季勇奪英超季軍的曼聯，今夏開季不似預期，5戰只得5分令人大跌眼鏡，甚至已傳出主帥卡域克(Carrick)帥位不穩。

經過接近三星期的國際賽期空檔，曼聯雖然傷兵有增無減，包括中場明奈(Mainoo)丶翼衛柏德列多古(Patrick Dorgu)及箭頭班捷文施斯高(Benjamin Sesko)等。而在今季一直得到重用的翼鋒拉舒福特(Rashford)亦可能因傷缺陣下，受壓的卡域克反而有機會讓隊內最具威脅的鋒線殺手，馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)移回左路，麥比奧莫(Mbeumo)則放回擅長的中鋒位置；而右路預計則可派上在季前賽搶盡風頭的新星利斯(Lacey)擔正，今場以攻為守，讓鋒將發揮最強威力，決心在復賽後打一場翻身戰。 曼聯把握力有待提升

事實上，曼聯本輪前是今季英超攻門最多球隊，開季5場合共起腳攻門113次，只是射門轉化成功率只得7.1%，才拖累成績；但今場焗住變陣出擊，可能因禍得福。值得一提，從白禮頓引入的貴價新援中埸巴利巴(Baleba)，已在球會賽披甲熱身，今場有望登場作新季首演，令魔迷期待。 大事擴軍的熱刺，在新帥迪沙比(De Zerbi)領導下，開季發揮更差，至今5戰只得2分排包尾，頭4場更0入球。球隊最大問題是空有控球組織，卻往往未能製造入球機會；前鋒蘇蘭基(Solanke)狀態一般，新援馬莫殊(Marmoush)仍待融入球隊，時踢箭頭時踢翼鋒，新軍進攻模式仍未夾好。