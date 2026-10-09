英超｜夏蘭特回應曼城財務違規案籲團結一致　作客利物浦前派定心丸

英超賽會早前公布曼城涉及財務違規指控的裁決。獨立委員會裁定，曼城涉及嚴重違反英超財務規則的指控全部成立，而涉及不配合調查的指控則大部分成立。當中包括曼城與多間商業夥伴安排「虛假合約」，以虛增逾8.3億英鎊收入。曼城於周日晚上11時30分作客利物浦前，主將夏蘭特（Erling Haaland）呼籲曼城上下團結，並表示自己與曼城感情深厚，向球迷派定心丸。

今季是夏蘭特效力曼城的第5季。他直言自己與曼城及英國感情深厚：「父母曾在英國生活10年，住過列斯及諾定咸。父親當年每天都要前往曼城訓練場，我人生頭4年就在這裏度過，因此曼城對我們全家意義重大。我很在乎球會，也非常重視球迷。」談到周日晚上11時30分作客利物浦，「魔人布歐」直言這場比賽意義非凡，希望能取得理想結果報答球迷。

完成國際賽後歸隊的夏蘭特，在曼城財務違規指控被裁定成立後首度開腔：「我們必須團結一致，保持正面。無論面對甚麼情況，都要面帶笑容，享受當下，互相傳遞愛，享受這段旅程。」

英超獨立委員會調查發現，曼城於2009/10至2017/18球季期間，安排大量「虛假合約」，以「人為方式虛增球會收入及降低成本」。早前報道指，曼城涉及115項違規指控，當中114項成立，球會有機會面臨扣分，甚至降班。

城領隊馬利斯卡︰球員不在意噪音

曼城今季英超5戰全勝，位列榜首，以3分領先上仗不敵白禮頓的阿仙奴。曼城領隊馬利斯卡表示，球員目前狀態良好：「這刻我們是英超榜首，球員只專注於球場上的事情，完全不擔心，亦不太在意球會以外的噪音。」

曼城除了菲爾科頓（Phil Foden）停賽外，尼高奧萊利（Nico O'Reilly）及安東尼施美安（Antoine Semenyo）均有機會因傷缺陣。利物浦方面，阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）、加普（Cody Gakpo）及謝列美查基（Jeremy Jacquet）皆在國際賽期間受傷，或未能及時披甲。