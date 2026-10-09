手球｜香港舉辦3項賽事包括中超第四階段總決賽 女隊於馬鞍山體育館出戰挑戰盃

國際手球聯會（IHF）年度大賽「國際手球聯會挑戰盃」女子成人組賽事，首次移師亞洲舉行，香港榮膺亞洲區首個主辦城市，奠定體育之都地位。於10月14至18日，國際勁旅匯聚香港進行強者對決，冠軍隊伍更將以亞洲代表身分，晉級挑戰盃的洲際組及世界組賽事，角逐全球榮耀。

全運會港隊佳績令全城愛上香港手球，但你又知不知道沙灘手球呢？原來沙灘手球不止是於戶外沙地比賽那麼簡單，不但上場人數和球的製造物料都跟傳統手球不同，而且還有「高難度加分」、「守門員能參與進攻」等獨特得分方法，比賽節奏更快、戰術更多元化，極具觀賞性。