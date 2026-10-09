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體育
出版：2026-Oct-09 11:48
更新：2026-Oct-09 11:48

手球｜香港舉辦3項賽事包括中超第四階段總決賽 女隊於馬鞍山體育館出戰挑戰盃

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手球｜香港舉辦3項賽事包括中超第四階段總決賽 女隊於馬鞍山體育館出戰挑戰盃

手球｜香港舉辦3項賽事包括中超第四階段總決賽 女隊於馬鞍山體育館出戰挑戰盃

中國香港手球總會公布，今年10月香港將舉辦最高級別全國性賽事「2025-2026中國手球超級聯賽男子組（第四階段總決賽）」、首次移師亞洲舉行的「國際手球聯會挑戰盃」，以及令人耳目一新的「2026紫荊盃沙灘手球邀請賽」。

首次移師亞洲即落戶香港！奠定香港體育之都地位

國際手球聯會（IHF）年度大賽「國際手球聯會挑戰盃」女子成人組賽事，首次移師亞洲舉行，香港榮膺亞洲區首個主辦城市，奠定體育之都地位。於10月14至18日，國際勁旅匯聚香港進行強者對決，冠軍隊伍更將以亞洲代表身分，晉級挑戰盃的洲際組及世界組賽事，角逐全球榮耀。

全運會港隊佳績令全城愛上香港手球，但你又知不知道沙灘手球呢？原來沙灘手球不止是於戶外沙地比賽那麼簡單，不但上場人數和球的製造物料都跟傳統手球不同，而且還有「高難度加分」、「守門員能參與進攻」等獨特得分方法，比賽節奏更快、戰術更多元化，極具觀賞性。

中國香港手球總會舉行發佈會，主禮嘉賓包括（左二）中國香港手球總會會長李聖根 先生MH、（右二）中國香港手球總會董事局主席兼賽事籌委會主席何仲浩先生、 （右一）康樂及文化事務署署理副署長 （康樂事務）李嘉美女士，以及（左一） 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會義務副秘書長黃寶基先生MH。 一眾主禮嘉賓及出席嘉賓合照 中國香港手球總會董事局主席兼賽事籌委會主席何仲浩先生回應傳媒提問 中國香港手球總會會長李聖根先生MH致歡迎辭。

2025-2026中國手球超級聯賽男子組（第四階段總決賽）

  • 參賽球隊：北京、江蘇、安徽、山東、上海、國家青年隊、廣東、香港

  • 舉辦日期：2026年10月23日至11月1日

  • 舉辦地點：馬鞍山體育館

  • 票價︰初賽（10月23日至10月31日）：$120（全日票）/ $60（特惠全日票*）

    決賽（11月1日）：$150（全日票）/ $75 （特惠全日票*）

    售票日期：10月14日（星期三）起，於售票平台 Ticketflap公開發售

    *學生及65歲或以上長者

國際手球聯會挑戰盃女子成人組賽事

  • 參賽球隊：朝鮮、澳門、蒙古、中華台北、越南、香港

  • 舉辦日期：2026年10月14日至10月18日

  • 舉辦地點：馬鞍山體育館（免費入場）

    • 2026紫荊盃沙灘手球邀請賽

    • 參賽球隊：中國、日本、澳門、香港

    • 舉辦日期：2026年10月17日至10月18日

    • 舉辦地點：天水圍天業路沙灘手球場（免費入場）

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