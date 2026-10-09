手球｜香港舉辦3項賽事包括中超第四階段總決賽 女隊於馬鞍山體育館出戰挑戰盃

中國香港手球總會公布，今年10月香港將舉辦最高級別全國性賽事「2025-2026中國手球超級聯賽男子組（第四階段總決賽）」、首次移師亞洲舉行的「國際手球聯會挑戰盃」，以及令人耳目一新的「2026紫荊盃沙灘手球邀請賽」。
首次移師亞洲即落戶香港！奠定香港體育之都地位
國際手球聯會（IHF）年度大賽「國際手球聯會挑戰盃」女子成人組賽事，首次移師亞洲舉行，香港榮膺亞洲區首個主辦城市，奠定體育之都地位。於10月14至18日，國際勁旅匯聚香港進行強者對決，冠軍隊伍更將以亞洲代表身分，晉級挑戰盃的洲際組及世界組賽事，角逐全球榮耀。
全運會港隊佳績令全城愛上香港手球，但你又知不知道沙灘手球呢？原來沙灘手球不止是於戶外沙地比賽那麼簡單，不但上場人數和球的製造物料都跟傳統手球不同，而且還有「高難度加分」、「守門員能參與進攻」等獨特得分方法，比賽節奏更快、戰術更多元化，極具觀賞性。
2025-2026中國手球超級聯賽男子組（第四階段總決賽）
參賽球隊：北京、江蘇、安徽、山東、上海、國家青年隊、廣東、香港
舉辦日期：2026年10月23日至11月1日
舉辦地點：馬鞍山體育館
票價︰初賽（10月23日至10月31日）：$120（全日票）/ $60（特惠全日票*）
決賽（11月1日）：$150（全日票）/ $75 （特惠全日票*）
售票日期：10月14日（星期三）起，於售票平台 Ticketflap公開發售
*學生及65歲或以上長者
國際手球聯會挑戰盃女子成人組賽事
參賽球隊：朝鮮、澳門、蒙古、中華台北、越南、香港
舉辦日期：2026年10月14日至10月18日
舉辦地點：馬鞍山體育館（免費入場）
2026紫荊盃沙灘手球邀請賽
參賽球隊：中國、日本、澳門、香港
舉辦日期：2026年10月17日至10月18日
舉辦地點：天水圍天業路沙灘手球場（免費入場）