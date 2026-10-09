中國籍NCAA球員龐清方簽證逾期　被美國海關拘留或遭遣返

21歲中國球員龐清方9月29日在美國密西西比州準備乘飛機前往紐約時，因轉校手續延誤致美國簽證出問題，被美國移民與海關執法局（ICE）拘留，目前被關押在路易斯安那州里奇伍德移民拘留中心，律師正申請保釋。
綜合美國媒體報道，龐清方少年時期赴美國，先後就讀新澤西州及紐約州的高中，之後入讀紐約門羅大學（Monroe University），首季上陣25場。第二季他代表校隊出賽31場，其中27場擔任正選，場均攻下8.3分，表現獲得關注。直至今年，他取得密西西比河谷州立大學（Mississippi Valley State University）籃球獎學金，升上美國大學體育協會（NCAA）第一級聯盟，原定11月迎接新賽季。
剛獲NCAA一級聯盟獎學金
然而，轉校過程中的移民文件問題，令他籃球生涯面臨變數。龐清方9月29日計劃從密西西比州前往紐約，希望處理學生身分及簽證相關問題，卻在機場遭ICE拘留。
美國國土安全部（DHS）表示，龐清方於2023年11月17日合法入境美國，當時獲准停留至2024年9月5日，之後仍留在美國境內。DHS指出，他已同意自願離境，目前將繼續被拘留，等待後續離境安排。
不過，龐清方的代理律師表示當事人是在ICE要求下簽署自願離境文件，律師團隊已申請保釋，希望讓他有機會向移民法官陳述案情，爭取繼續留美完成學業。
事件的關鍵在於國際學生轉校所需的學生及交流訪問者資訊系統（SEVIS）紀錄移轉程序。持F-1學生身分的國際學生轉校時，必須依規定完成移轉相關紀錄。龐清方從門羅大學轉至密西西比河谷州立大學，原校需要配合辦理SEVIS紀錄轉出。
轉校程序未完成
門羅大學方面表示，校方自今年春季起便已準備辦理相關手續，但必須等待新學校提出正式申請，直到10月7日才收到申請文件。換言之，龐清方在9月29日遭拘留時，兩校之間的轉校程序仍未完成。校方也否認自身未履行責任，並希望相關問題能盡快獲得解決。
密西西比河谷州立大學則表示，校方對學生目前的處境深感關切，正密切關注案件進展，並承諾會提供適當協助。
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