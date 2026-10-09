中國籍NCAA球員龐清方簽證逾期　被美國海關拘留或遭遣返

中國籍NCAA籃球員龐清方簽證逾期 被美國海關拘留或遭遣返

21歲中國球員龐清方9月29日在美國密西西比州準備乘飛機前往紐約時，因轉校手續延誤致美國簽證出問題，被美國移民與海關執法局（ICE）拘留，目前被關押在路易斯安那州里奇伍德移民拘留中心，律師正申請保釋。 綜合美國媒體報道，龐清方少年時期赴美國，先後就讀新澤西州及紐約州的高中，之後入讀紐約門羅大學（Monroe University），首季上陣25場。第二季他代表校隊出賽31場，其中27場擔任正選，場均攻下8.3分，表現獲得關注。直至今年，他取得密西西比河谷州立大學（Mississippi Valley State University）籃球獎學金，升上美國大學體育協會（NCAA）第一級聯盟，原定11月迎接新賽季。

剛獲NCAA一級聯盟獎學金 然而，轉校過程中的移民文件問題，令他籃球生涯面臨變數。龐清方9月29日計劃從密西西比州前往紐約，希望處理學生身分及簽證相關問題，卻在機場遭ICE拘留。 美國國土安全部（DHS）表示，龐清方於2023年11月17日合法入境美國，當時獲准停留至2024年9月5日，之後仍留在美國境內。DHS指出，他已同意自願離境，目前將繼續被拘留，等待後續離境安排。 不過，龐清方的代理律師表示當事人是在ICE要求下簽署自願離境文件，律師團隊已申請保釋，希望讓他有機會向移民法官陳述案情，爭取繼續留美完成學業。