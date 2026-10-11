英超｜曼聯以眾凌寡被熱刺逼和創近40年最差開季 卡域克︰非常失望

英超勁旅曼聯主場領前及多踢一人，再次未能守住勝果，被熱刺逼和1︰1。「紅魔」開季6戰只有6分打破隊史近40年最差聯賽開局暫列英超12位，令主帥卡域克承受壓力，在賽後訪問中坦言「心痛」。而熱刺6戰3分仍未打開勝利之門。
賓坦古亞後備上陣領紅
主隊曼聯上半場受壓，開賽3分鐘曼聯門將拉文斯（Senne Lammens）後場傳失，幸他撲出蘇蘭基半單刀。曼聯至34分鐘反擊造就阿密特迪亞路（Amad Diallo）左路窄位起腳，被堅斯基（Kinsky）接實，半場互無紀錄。下半場熱刺兩度錯失黃金機會後，馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）與麥比奧莫（Bryan Mbeumo）二人配合，後者快腳在人堆中射入，73分鐘為曼聯先開紀錄。5分鐘後，後備上陣的熱刺中場的賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）被勞基梳爾（Luke Shaw）從後推跌後，用頭頂梳爾因「暴力行為」而紅牌被逐。
曼聯開季6戰僅得6分
多踢一人的曼聯未能保持集中力，在補時2分鐘被蘇蘭基壓住利辛度馬天尼斯頂入1︰1完場。曼聯開季6場只得6分，為1986年以來最差聯賽開局，令主帥卡域克非常失望︰「這令人很心痛、很心痛。身處逆境絕不好受，但有時這是成長的必經之路。職業比賽就是如此殘酷，但我知道球迷是愛之深責之切，所以我完全能夠理解。」卡域克續道︰「毫無疑問，，我對賽果感到非常失望。上半場早段非常艱難，未能進入應有節奏，不論控球在腳還是防守時，都有點不在狀態。」卡域克認為上半場尾段曼聯球員已調整，而且下半場眾將有明顯改善。然而，繼負曼城後，今季第二次多踢一人下未能贏波，令卡域克感遺憾︰「無論如何，如何在末段收局贏波這方面，必須做得更好。」
曼聯1︰1熱刺精華
4戰不勝的曼聯將在周三（10月14日）凌晨3時作客馬德里體育會，及後將鬥列斯聯、科木、般尼茅夫、車路士、羅馬、阿士東維拉及利物浦。而未開齋的熱刺將鬥高雲地利、車路士、水晶宮、列斯聯及葉士域治。