英超｜曼聯以眾凌寡被熱刺逼和創近40年最差開季 卡域克︰非常失望

英超勁旅曼聯主場領前及多踢一人，再次未能守住勝果，被熱刺逼和1︰1。「紅魔」開季6戰只有6分打破隊史近40年最差聯賽開局暫列英超12位，令主帥卡域克承受壓力，在賽後訪問中坦言「心痛」。而熱刺6戰3分仍未打開勝利之門。

賓坦古亞後備上陣領紅

主隊曼聯上半場受壓，開賽3分鐘曼聯門將拉文斯（Senne Lammens）後場傳失，幸他撲出蘇蘭基半單刀。曼聯至34分鐘反擊造就阿密特迪亞路（Amad Diallo）左路窄位起腳，被堅斯基（Kinsky）接實，半場互無紀錄。下半場熱刺兩度錯失黃金機會後，馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）與麥比奧莫（Bryan Mbeumo）二人配合，後者快腳在人堆中射入，73分鐘為曼聯先開紀錄。5分鐘後，後備上陣的熱刺中場的賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）被勞基梳爾（Luke Shaw）從後推跌後，用頭頂梳爾因「暴力行為」而紅牌被逐。