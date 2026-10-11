西甲｜皇家馬德里險勝維拉利爾　雲尼斯奧斯食詐糊兼被逐勢無緣國家打吡

西甲｜皇馬小勝維拉利爾 雲尼斯奧斯食詐糊兼被逐勢無緣國家打吡

皇家馬德里在西甲憑新兵恩迪奧文迪（Yan Diomande）開齋，主場1:0小勝維拉利爾。然而後備上陣的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）入球食「詐糊」，更因拉維拉利爾球員尼敦沙利巴（Nathan Saliba）頭髮領紅牌被逐，料要停賽2至3場，有機會缺席10月26日凌晨4時的國家打吡。

皇馬與「黃潛」半場互交白卷，摩連奴下半場先後換入古古列拿（Marc Cucurella）及雲尼斯奧斯加強攻力。至63分鐘新兵恩迪奧文迪接應費特歷高華維迪（Federico Valverde）助攻，射成1:0。8分鐘後雲尼斯奧斯接應左路傳中撞射入網。他興奮慶祝後，球證經VAR指這名巴西國腳拉扯尼敦沙利巴（Nathan Saliba）頭髮，改判入球無效及向雲尼斯奧斯出示紅牌。

巴塞西甲8戰全勝

最終皇馬保住勝果，以18分暫列第3名。巴塞隆拿憑安東尼哥頓（Anthony Gordon）、加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）、祖利斯古迪（Jules Kounde）各入一球，以3:0輕取基達菲，西甲8戰全勝以24分高踞榜首。馬德里體育會以19分居次。