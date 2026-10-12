亞冠精英盃｜C朗有火 艾納斯亞冠盃求大捷

艾納斯王牌C朗(Cristiano Ronaldo)於國際賽期間，與葡萄牙國家隊主帥佐治捷西斯(Jorge Jesus)鬧不和，憤而離隊；但此子在沙特職的超然地位未變，上輪聯賽跟同胞好拍檔祖奧菲歷斯(Joao Felix)合力攻堅，結果C朗上半場「執雞」入波，取得個人生涯第980個入球，艾納斯亦以3比0打敗升班馬迪里耶會，穩守聯賽三甲。

沙特職班霸艾納斯，在亞冠精英盃大聯賽首輪爆大冷吞四蛋而回；周一深夜返回地頭，由葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度(C朗)領軍，迎擊烏茲別克勁旅尼夫治，必傾力求大捷。(球賽編號FB6759，10月13日02:15開賽)

這位41歲球星老馬有火，必趁勢再開動入球機器，盡快攻入1,000球的里程碑。球迷於剛戰開賽前，在看台上展示一幅巨大橫幅獻給C朗，並寫上：「偉大是靠實力贏得的」。既然得到主場球迷擁戴，C朗必然搏老命作回報。

球隊是上屆亞冠2亞軍，今季以沙特職冠軍身份，升呢戰亞冠精英盃；可惜上輪作客雖沿用該葡國雙箭頭，但改踢「3-5-2」陣式，吞阿聯酋艾阿恩4蛋而回。今夏加盟的前英超主帥普斯迪高路(Postecoglou)必不敢再怠慢，今夜迎擊烏茲別克球隊尼夫治，料再以沙迪奧文尼(Sadio Mane)、京士利高文(Kingsley Coman)輔功雙箭頭攻堅，力求大捷。