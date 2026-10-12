英超｜踢法進取 壓迫力強 紐卡素搶攻勝望「高」

英超今輪壓軸戰，兩支國際賽前皆贏波的球隊交手，由升班馬高雲地利在周一深夜主場迎戰紐卡素。紐卡素季初戰績未算標青，但踢法進取令人耳目一新；今場又會嘗試以快攻制敵，客勝可捧。(球賽編號FB6347，10月13日03:00開賽)

「黑白兵團」季前從沙特職，請來全無英超領軍經驗的也斯利(Jaissle)接手，球隊又被列強拆骨，外界對少帥期望不大。不過這位38歲的德國人就算「人生路不熟」，球隊傷兵營又「常滿」，仍為這支東北大會踢出朝氣；開季各項賽事只曾一敗，包括國際賽前主場鬥侯城，一早領先2球；就算箭頭尤尼韋沙(Yoane Wissa)之後主射12碼宴客，下半場體力迅速下滑，仍能小勝2比1。

球隊以韋沙作攻擊重心，新簽的比利時攻中費蘭迪斯柏度(Fernandez-Pardo)、以及獲新帥重用的舊將積及梅菲(Jacob Murphy)及祖爾韋洛克(Joe Willock)支援攻堅，戰術上以開波即全場壓迫，博對手後防出錯。好消息是兩大中場尼高干沙利斯(Nico Gonzalez)及祖連頓(Joelinton)傷癒可候命，加上新門將漢尼錫(Hornicek)季初表現對辦，遇上重返英超後全無主場威力的高雲地利，可以秤先。