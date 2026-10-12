英超｜利物浦主場格雲貝治被逐　吞曼城三蛋

在違反逾百項英超財務規定的曼城，於公布後的首場比賽，作客利物浦。在主隊的賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）被逐下，曼城以3:0大勝紅軍，向主場一直柴台的球迷示威。

賽前晏菲路球場甚至有「有罪（Guilty）」的毛巾在場外擺賣，紅軍球迷帶着各式標語入場，以抗議違反逾百項規則的曼城。而曼城球迷也有標語，包括相信阿聯酋主席的橫額來支持球隊。利物浦在之前跨兩個月的國際賽期間，有阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）、加普（Cody Gakpo）以及球隊救星的蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）缺陣。