英超｜利物浦主場格雲貝治被逐　吞曼城三蛋

在違反逾百項英超財務規定的曼城，於公布後的首場比賽，作客利物浦。在主隊的賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）被逐下，曼城以3:0大勝紅軍，向主場一直柴台的球迷示威。
賽前晏菲路球場甚至有「有罪（Guilty）」的毛巾在場外擺賣，紅軍球迷帶着各式標語入場，以抗議違反逾百項規則的曼城。而曼城球迷也有標語，包括相信阿聯酋主席的橫額來支持球隊。利物浦在之前跨兩個月的國際賽期間，有阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）、加普（Cody Gakpo）以及球隊救星的蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）缺陣。
主場的紅軍上半場有不少機會，不過未能攻破曼城門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma），而曼城半場也未能取得入球，兩隊上半場互交白卷。然而在62分鐘出現轉捩點，蘇保斯拉爾因為犯規領第2面黃牌被逐，餘下近半小時主隊少打一個。藍月亮3分鐘後就由艾寧夏蘭特（Erling Haaland）建功，到68分鐘，後備上陣的謝利美杜古（Jeremy Doku）為曼城再入一球，客隊迅速拉開比數。加上卓基（Rayan Cherki）在79分鐘錦上添花，曼城最終作客大勝3:0。
馬利斯卡：我們要學習應對反對聲音
贏波的曼城聯賽以6戰全勝領先榜首，與次席阿仙奴有3分距離，而紅軍以2勝3和1負排聯賽第9。同日聯賽水晶宮主場3:1大勝諾定咸森林，倒戈的加斯拿（Oliver Glasner）輸波而回，而愛華頓作客與侯城踢平2:2。曼城主帥馬利斯卡（Enzo Maresca）賽後表示：「我們知道會有很多的聲音，而我們需要透過贏波來表達自己的聲音。我們要學習應對這些聲音，不過重要訊息是贏波。對我來說這很簡單，我盡量專注在自己可控制的事情上。有些事情根本我控制不到，所以我不在意這些事。」功臣的夏蘭特就指：「對於曼城的每一個人，每一位球迷來說，這都是一個美好的時刻，我們將銘記於心。比賽很艱難，也很辛苦，但我們從後場到前場都展現出了驚人的韌性。我為每個人感到驕傲。」