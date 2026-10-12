西甲｜貝迪斯與奧沙辛拿入球騷　壓過皇家馬德里排第3

西甲的貝迪斯升上聯賽第3。球隊主場以5:2大比數擊敗奧沙辛拿，繼續以1分之微力壓皇家馬德里排聯賽第3。同日4場西甲亦有2場大手交易，皇家蘇斯達3:2贏拉科魯尼亞，而榜下游大戰，華倫西亞作客與桑坦德踢成2:2。

皇馬在上周末（10日）聯賽主場險勝維拉利爾。然而貝迪斯贏波可以重上前3。貝迪斯10分鐘就獲得12碼，由艾斯高（Isco）操刀射入，加上艾沙蘇利（Abde Ezzalzouli）在31分鐘建功，為貝迪斯半場領先2:0。換邊後3分鐘，安迪布迪美亞（Ante Budimir）頭槌解圍卻省中對手個頭彈入，一個烏龍球令貝迪斯再拉開比數。雖然3分鐘後布迪美亞將功補過追回，加上魯爾加西亞（Raul Garcia）在56分鐘為客隊再追一球，一度追至落後2:3。然而艾斯高在67分鐘在今場梅開二度，加上補時有19歲小將荷西莫蘭迪（Jose Morante）首次上陣建功，令貝迪斯贏5:2，聯賽以19分排第3，與次席馬德里體育會同分，落後榜首巴塞隆拿5分，比皇馬多1分。