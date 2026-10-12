網球｜持外卡參賽鄭欽文　首奪中國公開賽冠軍

中國球手的鄭欽文，在中國公開賽的決賽擊敗安迪耶娃（Mirra Andreeva），首次贏得女子網球巡迴賽（WTA Tour）的1,000分級別賽事的冠軍，也是首位在中國公開賽贏得冠的中國球手。

世界排名賽前僅54的鄭欽文，今次是以外卡身份參賽。頭2種子的拉芭堅娜（Elena Rybakina）與莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）都未能突球第3圈，鄭欽文一路晉級先在八強淘汰烏克蘭的施維杜蓮娜（Elina Svitolina）、四強再遇比利的梅頓絲（Elise Mertens）。決賽面對今年法國公開賽冠軍的安迪耶娃。安迪耶娃雖然兩盤都領先過局數2:0，在首盤更是領先局數5:4，但仍被鄭欽文以7:5反勝，第2盤鄭欽文同樣反勝6:4後，以盤數2:0奪得冠軍。