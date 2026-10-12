NBA｜紐約人拒續約　唐斯仍望帶領球隊衞冕

上屆NBA總冠軍的紐約人，因為要避免超過第2級的工資上限，拒絕為主將的唐斯（Karl-Anthony Towns）開出合意的新合約。唐斯雖然未否認自己的失望心情，但目標仍想為球隊衞冕總冠軍。

NBA新賽季在下周三（21日）展開，紐約人首場更是要主場面對有勒邦占士（LeBron James）加盟的費城76人。不過球隊在上周五（9日）聲明回應了主將唐斯的續約要求：「作為一個球會，我們整體專注為新戴季準備，讓球迷們繼續貢獻一個值得自豪的賽季。因此我們不會在賽季後期之前為續約談判，而是專注於球季的開始。」紐約人的老闆在之前已表明，球隊不希望越過第2級薪俸上限的紅線，並且在之前放走後備中鋒的米曹羅賓遜（Mitchell Robinson），同時球隊也有祖殊赫特（Josh Hart）未有續約。