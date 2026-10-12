英超｜貝安德稱將公開與曼城會議內容　不滿將投資與足球串聯

曼城被指在2009至2018年間，涉及115宗財務違規，當中114宗罪成，目前仍未被判罰。其後貝安德在接受英國廣播公司（BBC）的訪問，表達對曼城被判罰，可能引致阿聯酋撤資感到憂慮。曾任大曼徹斯特市市長的貝安德，在任期間阿聯酋藉着投資曼城而加強在曼徹斯特市的投資，引發貝安德與阿布扎比關係的質疑，因此在野保守黨的黨魁柏丹娜（Kemi Badenoch）要求首相府公開貝安德與球會高層會面的細節。

英國首相貝安德（Andy Burnham），在受訪時對曼城被裁定違規後的言論，繼續遭到攻擊。他表示將會公開與曼城高層會晤的詳情，以證明自己立場。同時他對於自己的言論，被人將阿聯酋的投資和足球串聯感到不滿。

貝安德否認「失言」

貝安德在接受網台的訪問表示：「我被反對派領袖要求公開會面的細節，我很樂意去做，也正打算去做。我將會非常清楚地公開，我之前作為大曼徹斯特市市長的工作。作為會議都已經不是近期了，而我唯一出席一次主要會議，大概已經是在2021年。」他也為自己「擔憂阿聯酋撤資」言論辯護：「我不認為我是失言。我當時想說的，沒有考慮過所有問題。我當時的想法是在工黨會議，我接受訪問都與之相關。」

貝安德續說：「因此，我不會把兩樣事情混為一談。你要知道，是問題將兩件事串聯，我說的是分開。足球問題與投資的問題是不同，人們可能會混為一談，但我不認為應該這樣。在足球問題上，來自獨立調查委員會的發現是很嚴重，如我訪問所說。」雖然曼城在不配合調查的指控未成立，但委員會報告指出「一部份球會的重要證，在關鍵問題上提出假證供，有些人甚至是明知故犯地提供不真實及不誠實的證據。」