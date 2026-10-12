港超大埔外援社交平台反擊網民　涉不當言論被罰

將在周四（16日）在主場出戰亞冠二級聯賽分組賽的港超球會的大埔公布，為外援球員的加比馬斯基達涉及不當言論事件作出處分，包括停止其參與一隊訓練及比賽。據網上指出，加比馬斯基達在社交平台貼出自己取得香港身分證相片，其後被內地球會的球迷出言挑釁，之後透過私訊向該挑釁球迷稱自己不想當中國人，只為來賺錢。
大埔會在今日（12日）於社交平台發出聲明，表示：「 該等言論純屬該球員的個人行為，與本會並無任何直接關係，絕不代表本會的立場。本會嚴正重申對種族歧視及侮辱性言論採取『零容忍』態度，亦絕不認同任何不尊重球迷及公眾的行為。」並指已對加比馬斯基達作出「即時暫停一隊訓練及賽事等紀律處分」。並且將會繼續跟進及保留進一步行動的權利。
根據網上的截圖顯示，加比馬斯基達在社交平台發出圖片，顯示自己獲得香港身分證。其後一名網民在社交平台轉發，以簡體字稱「鬼佬永遠係鬼佬」，加比馬斯基達之後不憤，以英文私訊回應該網民：「你以為我真的想當中國人？一群短小的醜陋人種，我只是來賺走你們國家的錢。」加比馬斯基達的回應被有關網民截圖，並放到內地足球討論區「懂球帝」。其後網民稱加比馬斯基達的父親之後私訊道歉。而大埔在今日也作出回應及處分。
網民聲稱球員父親已道歉
在有關內地討論區的文章，網民也承認自己在加比馬斯基達的社交平台留下「不爛言論」，共為用「釣魚」等情緒化詞彙道歉，指自己只曷「一時衝動、欠考慮的不妥行為」網民又承認是自己將貼圖轉發給大埔會，並指球會已表示會處分加上球員父親的道歉而希望事件可以結束。在Threads及Instagram上，涉事的網民事後將個人社交平台轉為私人，而加比馬斯基達的社交平台已刪除。根據有關網民仍公開的訊息，他自稱是廣東肇慶人，並且是已解說中超球會廣州恆大及德甲多蒙特球迷。