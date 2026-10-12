港超大埔外援社交平台反擊網民　涉不當言論被罰

將在周四（16日）在主場出戰亞冠二級聯賽分組賽的港超球會的大埔公布，為外援球員的加比馬斯基達涉及不當言論事件作出處分，包括停止其參與一隊訓練及比賽。據網上指出，加比馬斯基達在社交平台貼出自己取得香港身分證相片，其後被內地球會的球迷出言挑釁，之後透過私訊向該挑釁球迷稱自己不想當中國人，只為來賺錢。

大埔會在今日（12日）於社交平台發出聲明，表示：「 該等言論純屬該球員的個人行為，與本會並無任何直接關係，絕不代表本會的立場。本會嚴正重申對種族歧視及侮辱性言論採取『零容忍』態度，亦絕不認同任何不尊重球迷及公眾的行為。」並指已對加比馬斯基達作出「即時暫停一隊訓練及賽事等紀律處分」。並且將會繼續跟進及保留進一步行動的權利。