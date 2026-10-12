港超大埔外援社交平台涉不當言論　遭即時解約（更新）

【10月13日更新】大埔足球會在10月13日公布，「在充分聽取球員陳述及評估事件影響後，與球員經坦誠溝通，雙方已達成共識，由即日起正式提前終止合約關係。」球會稱對任何形式的種族歧視及不當言論堅持「零容忍」標準，對所有獲聘人員一視同仁。而加比馬斯基達已就其個人言論向球會表達深切悔意，並再次向受影響的球迷及廣大公眾致以誠摯歉意。

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將在周四（16日）在主場出戰亞冠二級聯賽分組賽的港超球會的大埔公布，為外援球員的加比馬斯基達涉及不當言論事件作出處分，包括停止其參與一隊訓練及比賽。據網上指出，加比馬斯基達在社交平台貼出自己取得香港身分證相片，其後被內地球會的球迷出言挑釁，之後透過私訊向該挑釁球迷稱自己不想當中國人，只為來賺錢。