歐聯｜4不勝鬥4連勝 曼聯征馬體會勢危

歐聯大聯賽第2輪周二深夜起再燃戰火，其中近況低迷的曼聯，作客馬德里體育會。「紅魔」各項賽事4場不勝，主帥卡域克束手無策，今場造訪大勇4連勝的馬體會恐怕無力招架，主勝穩開。(球賽編號FB6771，10月14日03:00開賽，Now638台直播)

紅魔上季尾在卡域克麾下重拾氣勢，在英超後上得季軍，以為新季乘勇再攀高峰；惜事與願違，連同剛戰1比1和「10人」熱刺，曼聯在英超6戰只得1勝排中下游，即使該隊首輪歐聯主場以4比0大炒弱旅沙巴FC，球隊近況確實難予人信心。

曼聯上仗和熱刺的唯一亮點，是傷癒以後備身份作首演的新兵防中巴利巴，但卡帥會否冒險將他升正卻是疑問，況且要單憑他一己之力扭轉球隊頹勢亦不易。該仗另一後備登場的拉舒福特有望重返正選，連同傷癒復出的翼鋒阿密特迪亞路，將成卡帥搶分的武器。