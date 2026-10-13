歐聯｜4不勝鬥4連勝 曼聯征馬體會勢危

歐聯大聯賽第2輪周二深夜起再燃戰火，其中近況低迷的曼聯，作客馬德里體育會。「紅魔」各項賽事4場不勝，主帥卡域克束手無策，今場造訪大勇4連勝的馬體會恐怕無力招架，主勝穩開。(球賽編號FB6771，10月14日03:00開賽，Now638台直播)
紅魔上季尾在卡域克麾下重拾氣勢，在英超後上得季軍，以為新季乘勇再攀高峰；惜事與願違，連同剛戰1比1和「10人」熱刺，曼聯在英超6戰只得1勝排中下游，即使該隊首輪歐聯主場以4比0大炒弱旅沙巴FC，球隊近況確實難予人信心。
曼聯上仗和熱刺的唯一亮點，是傷癒以後備身份作首演的新兵防中巴利巴，但卡帥會否冒險將他升正卻是疑問，況且要單憑他一己之力扭轉球隊頹勢亦不易。該仗另一後備登場的拉舒福特有望重返正選，連同傷癒復出的翼鋒阿密特迪亞路，將成卡帥搶分的武器。
馬體會西甲4連勝
馬體會剛戰西甲以2比1力克艾拉維斯，聯賽4連勝在西甲排次席，力追榜首巴塞隆拿。馬體會歐聯首輪作客1比2反敗利物浦，但表現不俗。這支西甲勁旅主力中場柏保路巴里奧斯與前鋒阿歷山大索洛夫剛傷癒已在聯賽復出，今場可候命。
球隊除鋒線人才鼎盛，今季最予人驚喜是防線入球能力，上仗西甲贏波，便靠左閘阿歷斯基莫度與中堅基斯甸羅美路各建一功。大軍今季各項賽事共攻入19球，有37%入球是來自防線隊員。此外，主力前鋒祖利安艾華利斯、中場阿歷斯巴爾拿、李康仁及守將大衛漢斯高等，全部可復任正選，今場強陣兼佔地利，勝望突出。
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