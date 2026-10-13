英超｜高雲地利大炒紐卡素　25年首次主場勝仗

英超升班馬的高雲地利城，在周一（12日）的「獨腳戲」，主場以4:1大勝紐卡素，取得球隊25年來首次主場在英超贏波，同時也為球隊脫離降班區域。
開季4戰全敗兼不入一球，林伯特（Frank Lampard）領軍的高雲地利在國際賽前才打開勝利之門，作客擊敗諾定咸森林，取得2001年降班以來，首次在英超的勝仗，但球隊仍在降班區內。球隊國際賽後面對着紐卡素，開賽6分鐘獲得12碼，喜鵲門將漢尼錫（Lukas Hornicek）出迎撲跌對手。高雲地利的積魯當尼（Jack Rudoni）操刀，為主隊打開紀錄。高雲地利對上一次在主場贏波，是2001年4月在106年歷史的夏菲特路球場，球隊2005年已搬遷至現在的高雲地利場館。
半場領先一球的高雲地利，換邊僅3分鐘由施迪基卓利夫（Sidiki Cherif）拉開比數。贊斯利（Matthias Jaissle）在59分鐘作出3個變動，包括換入巴西中場的祖連頓（Joelinton），之後喜鵲在70分鐘由保治文（Sven Botman）追回一球。然而防線的問題紐卡素未能解決，81分鐘由艾利斯森斯（Ellis Simms）為主隊再拉開比數，加上18歲的曼城借將梅芬尼（Stephen Mfuni）在86分鐘為高雲地利拉開比數，令球隊以4:1大破紐卡素，取得球會自2001年以來首次英超主場勝仗，同時以6分升上聯賽14位。