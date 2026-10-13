英超｜高雲地利大炒紐卡素　25年首次主場勝仗

英超升班馬的高雲地利城，在周一（12日）的「獨腳戲」，主場以4:1大勝紐卡素，取得球隊25年來首次主場在英超贏波，同時也為球隊脫離降班區域。

開季4戰全敗兼不入一球，林伯特（Frank Lampard）領軍的高雲地利在國際賽前才打開勝利之門，作客擊敗諾定咸森林，取得2001年降班以來，首次在英超的勝仗，但球隊仍在降班區內。球隊國際賽後面對着紐卡素，開賽6分鐘獲得12碼，喜鵲門將漢尼錫（Lukas Hornicek）出迎撲跌對手。高雲地利的積魯當尼（Jack Rudoni）操刀，為主隊打開紀錄。高雲地利對上一次在主場贏波，是2001年4月在106年歷史的夏菲特路球場，球隊2005年已搬遷至現在的高雲地利場館。