NBA｜米高佐敦公牛「最後之舞」戰衣　以1400萬美元賣出

「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan），在1998年第2次退役前的球衣，在周一（12日）以1,400萬美元賣出，成為目前最昂貴的籃球紀念品。
由賓夕法尼亞州亨特拍賣公司公布，一件米高佐敦在1998年NBA總決賽的第2場穿着的紅色芝加哥公牛隊戰衣，以私人轉讓賣出，價格1,400萬美元。其後證實該球衣由一名邁亞密的地產投資者Ron Firman購入。亨特拍賣的主席大衛亨特（David Hunt）在公司聲明表示：「米高佐敦在體育紀念品市場的重要性早已確立，如今它已升級為精英資產類別，這種類別通常只有標誌性的藝術品才能享有。」
球衣至今據稱僅第3手
在1998年NBA總決賽，公牛與猶他爵士戰了6場，並為他在公牛取得6次總冠軍。之後有關總決賽系列賽被拍成「最後之舞」的紀錄片，在2020年播放。而至今第1、2、3場的球衣都以超過1,000萬美元售出。第1場的比賽在2022年是以1,010萬美元在拍賣中賣出，而上月第3場亦以1,230萬美元拍賣價出售。買家的Ron Firman在個人的公布表示：「米高佐敦是一位才華橫溢、備受全世界敬仰的球員。我對這次購買感到非常興奮。」Ron Firman又表示，該球衣在2003年由一名私人收藏家從公牛隊購入，並表示球衣獲得嚴格的保管，而且其間只易手過1次。
在籃球收藏品中，與1998年NBA總決賽及米高佐敦相關的商品都非常矚目，其中在2023年，佐敦在總決賽第2場穿的Air Jordan球鞋亦以220萬美元易手，被喻為史上最昂貴的運動鞋。另外，這次的賣價是運動球衣史上第2高的賣價，最高的賣價是一件美國職棒大聯盟球隊紐約洋基的球衣，由傳奇名將貝比魯斯（Babe Ruth）在1932年世界大賽的第3場穿着。