NBA｜米高佐敦公牛「最後之舞」戰衣　以1400萬美元賣出

「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan），在1998年第2次退役前的球衣，在周一（12日）以1,400萬美元賣出，成為目前最昂貴的籃球紀念品。

由賓夕法尼亞州亨特拍賣公司公布，一件米高佐敦在1998年NBA總決賽的第2場穿着的紅色芝加哥公牛隊戰衣，以私人轉讓賣出，價格1,400萬美元。其後證實該球衣由一名邁亞密的地產投資者Ron Firman購入。亨特拍賣的主席大衛亨特（David Hunt）在公司聲明表示：「米高佐敦在體育紀念品市場的重要性早已確立，如今它已升級為精英資產類別，這種類別通常只有標誌性的藝術品才能享有。」