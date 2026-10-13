英國轉籍單車代表疑涉歧視　被逐出上海世錦賽

場地單車世錦賽，即將在上海展開。不過據英國媒體報道，上屆奧運後轉籍代表英國的代表馬菲李察遜（Matthew Richardson）因為嚴重違反紀律，被踢出英國隊大軍。
27歲的李察遜在上屆奧運時代表澳洲，並在男子個人爭先賽及男子個人凱林賽獲得銀牌，並於團體的爭先賽為澳洲取得一面銅牌。這位車手在之後轉籍代表英國，並希望在周三（14日）展開的世錦賽為英國爭取獎牌。然而據英國媒體報道，這位英國獎牌希望在賽前被踢出英國隊。英國單車協會向《每日郵報》表示，確認李察遜已退出英國隊在世錦賽的名大軍。根據《泰晤士報》的報道，李察遜的違規行為更需要協會進行深入調查。李察遜在今年初也曾代表英國來香港參與場地單車世界盃的比賽，為英國在個人爭先賽及團體爭先賽贏得冠軍。
據《泰晤士報》報道，李察遜的行為，特別是對待隊友的行為需要協會進行調查，而有關調查也源於其他車手的舉報。據一位車手向《泰晤士報》透露，指李察遜在面對少數族裔的隊友時，沒有收歛其行為，而英國單車協會向《泰晤士報》回應時指：「英國單車協會極度重視任何有關騷擾、霸凌或歧視的指控。一旦發現任何問題，我們都會按照既定程序進行徹底調查。為了公平對待所有參與調查的人員，我們不會對任何正在進行的調查發表評論。」