英國轉籍單車代表疑涉歧視　被逐出上海世錦賽

場地單車世錦賽，即將在上海展開。不過據英國媒體報道，上屆奧運後轉籍代表英國的代表馬菲李察遜（Matthew Richardson）因為嚴重違反紀律，被踢出英國隊大軍。

27歲的李察遜在上屆奧運時代表澳洲，並在男子個人爭先賽及男子個人凱林賽獲得銀牌，並於團體的爭先賽為澳洲取得一面銅牌。這位車手在之後轉籍代表英國，並希望在周三（14日）展開的世錦賽為英國爭取獎牌。然而據英國媒體報道，這位英國獎牌希望在賽前被踢出英國隊。英國單車協會向《每日郵報》表示，確認李察遜已退出英國隊在世錦賽的名大軍。根據《泰晤士報》的報道，李察遜的違規行為更需要協會進行深入調查。李察遜在今年初也曾代表英國來香港參與場地單車世界盃的比賽，為英國在個人爭先賽及團體爭先賽贏得冠軍。