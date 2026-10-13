安祖卡路爾感謝公開性侵事件後　獲外界支持

前英格蘭國腳安祖卡路爾（Andy Carroll），在自傳公開曾遭男人性侵，並在之後正式確認性侵者正是前英國廣播公司（BBC）的排舞師後，他再接受網台的訪問，感謝在公開事件後獲得外界的支持。而涉及性侵的奇雲阿當斯（Kevin Adams），其女兒早前也公開支持卡路爾。

36歲的卡路爾，在早前出自傳中，公開自己遭到性侵的經歷，他在一個Podcast訪問中，談及公開事件後的心情：「我一直為此自責不已，但當我把這件事說出來之後，我立刻得到了巨大的支持。我覺得這對我來說才是最重要，如果5年前事情發生的時候我就這麼說，也許我現在會感覺好很多，然後就能釋懷了。我對自己很滿意，對自己處理事情的方式也很滿意，我的伴侶、家人、朋友以及現在的公眾都給我很大的支持。」