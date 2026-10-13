安祖卡路爾感謝公開性侵事件後　獲外界支持

前英格蘭國腳安祖卡路爾（Andy Carroll），在自傳公開曾遭男人性侵，並在之後正式確認性侵者正是前英國廣播公司（BBC）的排舞師後，他再接受網台的訪問，感謝在公開事件後獲得外界的支持。而涉及性侵的奇雲阿當斯（Kevin Adams），其女兒早前也公開支持卡路爾。
36歲的卡路爾，在早前出自傳中，公開自己遭到性侵的經歷，他在一個Podcast訪問中，談及公開事件後的心情：「我一直為此自責不已，但當我把這件事說出來之後，我立刻得到了巨大的支持。我覺得這對我來說才是最重要，如果5年前事情發生的時候我就這麼說，也許我現在會感覺好很多，然後就能釋懷了。我對自己很滿意，對自己處理事情的方式也很滿意，我的伴侶、家人、朋友以及現在的公眾都給我很大的支持。」
至於卡路爾公開的性罪犯奇雲阿當斯，其女子艾維亞（Avia）在接受《太陽報》的訪問中，形容其父親「有病」，她指：「我對他的感覺很差，我只認為我爸爸是隻怪物。至於公開其姓名，他對你做出這麼可怕的事就應該公開姓名。如果我站在他那位置，我也會這麼做。」艾維亞表示，她會願意在與卡路爾見面，並對他道歉，她說：「明顯，我知道這不是我的錯，不過就是這樣，這是我爸爸。這事令人作嘔，我對發生在他身上的事感到抱歉。」