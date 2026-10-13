NBA｜Now TV廣東話評述陣容 增梁兆華朱霆鋒

新一季NBA下周10月21日展開，今季Now TV繼續提供星級廣東話評述陣容，除了「籃球博士」張丕德、「Edcon」丘雨勤、「Emil」張存華、貝可泓、蔡芳裕、蔡再懃繼續坐陣之外，甲一球星梁兆華及甲一球隊建龍飛馬主教練將朱霆鋒加入，而去季不時為Now TV評述的前港隊代表翁金驊則不在名單之上。

張丕德丘雨勤繼續坐鎮

「籃球博士」張丕德資歷深厚，今季當然繼續坐鎮Now TV。另外對NBA歷史同生態瞭如指掌的丘雨勤，自2007年起已經係NBA中國賽嘅御用主持人，與博士評述經驗。至於踏入第10年評述NBA賽事的張存華，曾經親赴現場採訪NBA全明星賽及NBA總決賽。剛剛過去的NBA中國賽，張存華聯同「蔡Sir」蔡芳裕，一同為Now TV球迷到澳門作現場評述。另外貝可泓有「全能評述員」之稱，各項運動樣樣精通，亦擁有逾10年NBA評述經驗。